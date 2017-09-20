Во Владивостоке в результате ночного пожара люди остались без квартиры

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 20 сентября, ночью во Владивостоке произошло серьезное возгорание, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Инцидент произошел по адресу Ватутина, 20. Около 3-х часов ночи в квартире на первом этаже произошло возгорание. Огонь уничтожил полностью квартиру.

Пламя было такой силы, что в результате данного происшествия были повреждены балконы по всему стояку.

В настоящее время подробности случившегося устанавливаются.

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