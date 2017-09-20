Житель Владивостока осужден за убийство своей матери

Фигурант получил 9 лет колонии

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

Житель Владивостока, 1968 года рождения, осужден за убийство, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступление произошло в декабре 2016 года в городе Владивостоке в квартире по ул. Шилкинской, где подсудимый проживал вместе со своей престарелой матерью.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя на почве личных неприязненных отношений, фигурант сначала избил свою мать, нанеся ей удары руками по различным частям тела, в том числе по голове. Затем, действуя умышленно с целью убийства, напоил лежащую на кровати мать ядовитым раствором синего цвета с содержанием сульфата меди. В результате острого отравления металлическим ядом женщина умерла.

В соответствии с заключением судебно-психиатрической экспертизы фигурант страдает синдромом зависимости от алкоголя, средняя стадия зависимости.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание 9 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Не согласившись с приговором районного суда, осужденный обжаловал его в апелляционную инстанцию.

Приморский краевой суд, принимая во внимание позицию участвующего в судебном заседании прокурора уголовно-судебного управления, оставил приговор без изменения, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения. Приговор считается вступившим в законную силу.