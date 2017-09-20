Водитель насмерть сбил пенсионера в Приморье

По данному факту проводится проверка

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

На пульт оперативного дежурного поступило сообщение о ДТП на автодороге Осиновка - Рудная Пристань с участием пешехода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. На место происшествия прибыл наряд полиции и бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, 45-летний водитель автомашины Toyota Carina, двигаясь со стороны Кавалерово в сторону поселка Рудный, совершил наезд на мужчину, который вышел на проезжую часть дороги.

В результате наезда транспортного средства травмы получил 77-летний житель поселка Кавалерово. Пострадавший скончался на месте происшествия до приезда медиков.

По результатам медицинского освидетельствования алкоголя в крови водителя не обнаружено.

Стаж вождения водителя Toyota Carina составляет 17 лет.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются.