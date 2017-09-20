Приморец зарезал своего собутыльника за оскорбления

Фигурант отправился на 9 лет в колонию

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

Житель Дальнегорска, 1991 года рождения, осужден за умышленное убийство, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступление произошло в марте 2017 года в городе Дальнегорске в квартире потерпевшего, к которому фигурант пришел в гости с целью совместного употребления спиртного.

В процессе распития алкоголя подсудимый сообщил о том, что его выгнала из дома сожительница, на что хозяин квартиры оскорбительно высказался в адрес последней. В ответ на это фигурант ударил мужчину сначала кулаком по лицу, а затем нанес удар ножом в область шеи, причинив проникающее колото-резаное ранение, в результате чего от массивной кровопотери вследствие повреждения крупных сосудов шеи потерпевший умер на месте.

Испугавшись, он скрылся с места происшествия, закрыв входную дверь квартиры на ключ. Тело потерпевшего было обнаружено спустя практически месяц. На причастность фигуранта к содеянному указали несколько лиц. При задержании злоумышленника правоохранительные органы изъяли у него мобильный телефон, во внутренней памяти которого хранились фотографии трупа, сделанные им после убийства.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Не согласившись с приговором районного суда, сторона защиты обжаловала его в суде апелляционной инстанции.

Приморский краевой суд, принимая во внимание позицию участвующего в судебном заседании прокурора уголовно-судебного управления, оставил приговор без изменения, апелляционную жалобу осужденного – без удовлетворения.