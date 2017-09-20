Один авиарейс прибывает во Владивосток с опозданием, два - раньше времени 08:35, 20 сентября Один авиарейс прибывает во Владивосток с опозданием, два - раньше времени
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 20 сентября 08:20, 20 сентября Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 20 сентября (Адреса)
Во Владивостоке сегодня без осадков, +22°С 08:15, 20 сентября Во Владивостоке сегодня без осадков, +22°С
Новостная лента
Сентябрь, 20 среда
08:49
Игорь Пушкарев: «Меридианы Тихого» - это ежегодная культурная традиция Владивостока
08:35
Один авиарейс прибывает во Владивосток с опозданием, два - раньше времени
08:20
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 20 сентября Адреса
08:15
Во Владивостоке сегодня без осадков, +22°С
08:02
Треть заключенных в Приморье соседствуют в камерах с инфекционными больными
07:05
Гороскоп на 20 сентября
06:31
Во Владивостоке проходит береговая фаза учения «Морское взаимодействие – 2017»
05:30
Индексация социальных пенсий с 1 апреля 2018 года составит 4,1%
04:29
Ученые рассказали о возможности столкновения Марса с Землей
03:27
Вблизи образовательных учреждений Владивостока продолжают обновлять дорожную разметку
02:34
Легендарная немецкая группа Rammstein завершает карьеру
01:17
Приморские депутаты обеспокоены отсутствием в РФ закона об ответственности к животным
00:06
Астрономы обнаружили второй естественный спутник Земли
Сентябрь, 19 вторник
23:06
Ведущий разработчик образовательных программ в России Александр Попов проводит встречи с педагогами Владивостока
22:32
В ДВФУ отметили День первокурсника Видео
21:20
Школьникам Владивостока предлагают сыграть в игру «Поколение Next»
20:24
Во Владивостоке стартовал проект по безналичной оплате проезда в автобусах Фото
19:40
Тропический ливень обрушился на Владивосток Фото и Видео
19:31
Суд изменил меру пресечения бывшему вице-губернатору Приморья
19:25
Лиза Вдовина приехала во Владивосток, прошлась по бутикам и нарастила волосы Фото
19:04
До конца приема заявок на конкурс грантов «Молодежная инициатива» осталось 10 дней
18:42
В Ботаническом саду – осенняя ярмарка Видео
17:59
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчёва сдался ФСБ
17:46
Ближайшей ночью Владивосток накроют дожди
17:32
Во Владивостоке 15-летнюю девушку сбил поезд
17:20
Во Владивостоке в ДТП пострадали два человека
17:09
Приморье готово к отопительному сезону более чем на 90%
17:01
В приморском поселке пошла волна увольнений Эксклюзив
16:43
Мужчина получил травмы в ДТП с трамваем во Владивостоке Эксклюзив
16:30
Пенсионер пострадал в ДТП, которое сам и устроил во Владивостоке Эксклюзив
16:17
Поступок жительницы Владивостока удивил приморцев Фото
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4202 (141) от 20 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
С «Теснотой» и не в обиде
Что День тигра нам готовит?
Не проворонь наследство
С корабля – в мэрию, выразить почтение
Паралимпиец из Приморья завоевал золото России по парусному спорту
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Один авиарейс прибывает во Владивосток с опозданием, два - раньше времени

Изменения в расписании
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 20 сентября, один авиарейс прибывает в аэропорт Владивостока с опозданием, два – раньше времени, сообщает РИА VladNews со ссылкой на аэропорт.

Так, рейс R3-491 авиакомпании Якутия задерживается на 2 часа 40 минут и прибывает в аэропорт Владивостока в 08.50.

Рейс FV-6481 авиакомпании Россия из Москвы прибывает во Владивосток раньше на 20 минут – в 09.45.

Рейс SU-6481 авиакомпании Аэрофлот из Москвы прибывает во Владивосток раньше на 20 минут – в 09.45.

Все остальные рейсы выполняются по расписанию. 

Похожие новости
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 20 сентября
08:20, 20 сентября 2017 Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 20 сентября

Плановое отключение

Во Владивостоке сегодня без осадков, +22°С
08:15, 20 сентября 2017 Во Владивостоке сегодня без осадков, +22°С

В крае переменная облачность, местами небольшой и умеренный дождь

Треть заключенных в Приморье соседствуют в камерах с инфекционными больными
08:02, 20 сентября 2017 Треть заключенных в Приморье соседствуют в камерах с инфекционными больными

Результаты весеннего мониторинга-2017 озвучили во Владивостоке

Гороскоп на 20 сентября
07:05, 20 сентября 2017 Гороскоп на 20 сентября

​Пришло время действовать!

Во Владивостоке проходит береговая фаза учения «Морское взаимодействие – 2017»
06:31, 20 сентября 2017 Во Владивостоке проходит береговая фаза учения «Морское взаимодействие – 2017»

Морская фаза учения пройдёт с 22 по 26 сентября

Ученые рассказали о возможности столкновения Марса с Землей
04:29, 20 сентября 2017 Ученые рассказали о возможности столкновения Марса с Землей

Подобное в истории уже было

Вблизи образовательных учреждений Владивостока продолжают обновлять дорожную разметку
03:27, 20 сентября 2017 Вблизи образовательных учреждений Владивостока продолжают обновлять дорожную разметку

Работы идут во всех районах города.