Один авиарейс прибывает во Владивосток с опозданием, два - раньше времени

Сегодня, 20 сентября, один авиарейс прибывает в аэропорт Владивостока с опозданием, два – раньше времени, сообщает РИА VladNews со ссылкой на аэропорт.
Так, рейс R3-491 авиакомпании Якутия задерживается на 2 часа 40 минут и прибывает в аэропорт Владивостока в 08.50.
Рейс FV-6481 авиакомпании Россия из Москвы прибывает во Владивосток раньше на 20 минут – в 09.45.
Рейс SU-6481 авиакомпании Аэрофлот из Москвы прибывает во Владивосток раньше на 20 минут – в 09.45.
Все остальные рейсы выполняются по расписанию.