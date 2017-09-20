Один авиарейс прибывает во Владивосток с опозданием, два - раньше времени

Изменения в расписании

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 20 сентября, один авиарейс прибывает в аэропорт Владивостока с опозданием, два – раньше времени, сообщает РИА VladNews со ссылкой на аэропорт.

Так, рейс R3-491 авиакомпании Якутия задерживается на 2 часа 40 минут и прибывает в аэропорт Владивостока в 08.50.

Рейс FV-6481 авиакомпании Россия из Москвы прибывает во Владивосток раньше на 20 минут – в 09.45.

Рейс SU-6481 авиакомпании Аэрофлот из Москвы прибывает во Владивосток раньше на 20 минут – в 09.45.

Все остальные рейсы выполняются по расписанию.