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Политика и экономика

Индексация социальных пенсий с 1 апреля 2018 года составит 4,1%

Пенсию неработающим пенсионерам проиндексируют на 3,7%
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о том, что с 1 апреля 2018 года социальные пенсии будут проиндексированы на 4,1%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


«Индексация социальных пенсий в РФ предусмотрена с 1 апреля 2018 года на 4,1%», - отметил Топилин.

По словам Топилина, индексация пенсий на 4,1% позволит обеспечить более значимый прирост реальных пенсий в следующем году.
Также он подчеркнул, что индексация пенсий неработающих пенсионеров будет в 2018 году осуществлена не с 1 февраля, а с 1 января. Пенсию неработающим пенсионерам проиндексируют на 3,7%.

Глава Минтруда отметил, что в 2018 году правительство не планирует возвращать индексацию пенсий работающих пенсионеров. Он добавил, что возможно правительство вернется к этому вопросу позже.

Отметим, социальная пенсия – это выплаты государства нетрудоспособным гражданам. Социальные пенсии назначаются по инвалидности. Также социальные пенсии могут назначать при утере кормильца и по старости. Их индексация осуществляется ежегодно с 1 апреля. Уровень индексации зависит от роста прожиточного минимума пенсионера

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