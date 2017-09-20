Вблизи образовательных учреждений Владивостока продолжают обновлять дорожную разметку

Работы идут во всех районах города.

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

Дорожные службы Владивостока продолжают обновлять на магистралях приморской столицы дорожную разметку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации города, сейчас силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» продолжаются работы по обновлению дорожной разметки «зебра» вблизи образовательных учреждений – школ и детских садов.

«В числе адресов, где на днях появилась обновленная бело-желтая «зебра», - проспект 100-летия Владивостока, 29, ул. Казанская, 5, Толстого, 27, Сахалинская, 25-27, Уборевича, 5, Набережная, 10, Чкалова, 16 и многие другие», – рассказала Валентина Бакай, специалист управления дорог и благоустройства.

Отметим, что работы по обновлению дорожной разметки идут во всех районах города.