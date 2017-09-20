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Общество

Ученые рассказали о возможности столкновения Марса с Землей

Подобное в истории уже было
Фото: mks-onlain.ru Фото: mks-onlain.ru
Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

В научном мире Солнечную систему принято считать устойчивой. Орбиты планет Солнечной системы не пересекаются, однако на днях астрофизики сделали сенсационное заявление – они считают, что так будет не всегда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Ученые утверждают, что несмотря на то, что в Солнечной системе на данном этапе развития все спокойно, в будущем все может кардинально измениться. При этом специалисты признают, что пока могут делать прогнозы лишь на относительно небольшой период времени.

Прогнозированные изменения связаны с тем, что орбиты планет все же немного меняются. Исследователи космоса уточняют, что речь идет о незначительных колебаниях.

Математический анализ имеющихся на сегодняшний день данных показал, что через несколько миллиардов лет эксцентриситет орбиты Марса вырастет, в результате чего орбита Красной планеты пересечется с орбитой Земли. В итоге во время очередного сближения планеты ждет неминуемое столкновение.

Стоит отметить, что подобное в истории уже было. В результате столкновения с планетой Теей у нашей планеты появился естественный спутник - Луна, а Меркурий в аналогичной ситуации лишился части своей мантии.

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