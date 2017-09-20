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Общество

Во Владивостоке проходит береговая фаза учения «Морское взаимодействие – 2017»

Морская фаза учения пройдёт с 22 по 26 сентября
Фото: ТОФ Фото: ТОФ
Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке проходит береговая фаза второго этапа международного российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие - 2017", сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТОФ.

В Доме офицеров Тихоокеанского флота налажена работа объединенного штаба руководства учением, в котором проводится непосредственная подготовка отработки мероприятий в море.

В ходе проведения береговой фазы учения будет произведена постановка задач командирам тактических групп от российской и китайской стороны. Будут проведены совещания по взаимодействию, тренировки по связи, тактические летучки, осмотры вертолётных площадок кораблей двух стран для проведения вертолётного учения. Также будут даны официальные приёмы от обеих сторон, проведены спортивные и культурные мероприятия и организовано взаимное посещение кораблей моряками России и Китая. Кроме того на полигоне береговых войск Тихоокеанского флота «Горностай» пройдет тренировка морских пехотинцев двух стран по антитеррористической деятельности.

Морская фаза учения пройдёт с 22 по 26 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей. В ней будет задействовано около 15 кораблей и подводных лодок, 2 глубоководных спасательных аппарата, 4 противолодочных самолета и 4 корабельных вертолета от Тихоокеанского флота и ВМС Китая.

Подобные учения проводятся между флотами России и Китая на регулярной основе уже в шестой раз, и направлены на укрепление практического сотрудничества флотов двух стран и противостояние различным угрозам в море.

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