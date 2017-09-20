Легендарная немецкая группа Rammstein завершает карьеру

Официального заявления о роспуске группы музыканты и их официальные представители пока не делали

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

Легендарная метал-группа Rammstein сообщила о завершении своей карьеры. Пеальную для поклонников музыкального коллектива новость обнародовал таблоид Bild, корреспонденты которого ссылаются на данные, полученные от источника из окружения музыкантов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

По данным инсайдера, сейчас Rammstein записывает альбом, который станет последним в истории группы. Последний сборник легендарного музыкального коллектива должен выйти не раньше конца этого года.

Отметим, что официального заявления о роспуске группы музыканты Rammstein и их официальные представители пока не делали. Однако гитарист культового коллектива Рихард Круспе намекнул в интервью рок-порталу Blabbermouth.net, что новый альбом, над которым он сейчас работает с коллегами, может стать последним для группы.

Напомним, что в начале этого лета фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн побывал в Санкт-Петербурге, где презентовал сборник со своими стихами, получивший название «В тихой ночи. Лирика». Очередь за автографом к музыканту, посетившему «Буквоед» на Невском проспекте, несмотря на дождь, растянулась почти на километр.

Чуть позже Линдеманн посетил музыкальный фестиваль «Жара» в Баку, где «стал заложником» российских поп-звезд.

Культовая немецкая группа Rammstein была основана в Берлине в 1994 году. За годы творчества коллектив выпустил шесть студийных альбомов. Последний из них - Liebe Ist Fur Alle Da группа презентовала еще в 2009 году.