Тропический ливень обрушился на Владивосток 19:40, 19 сентября Тропический ливень обрушился на Владивосток (Фото и Видео)
Суд изменил меру пресечения бывшему вице-губернатору Приморья 19:31, 19 сентября Суд изменил меру пресечения бывшему вице-губернатору Приморья
Лиза Вдовина приехала во Владивосток, прошлась по бутикам и нарастила волосы 19:25, 19 сентября Лиза Вдовина приехала во Владивосток, прошлась по бутикам и нарастила волосы (Видео)
Новостная лента
Сентябрь, 20 среда
02:45
Игорь Пушкарев: «Меридианы Тихого» - это ежегодная культурная традиция Владивостока
02:34
Легендарная немецкая группа Rammstein завершает карьеру
01:17
Приморские депутаты обеспокоены отсутствием в РФ закона об ответственности к животным
00:06
Астрономы обнаружили второй естественный спутник Земли
Сентябрь, 19 вторник
23:06
Ведущий разработчик образовательных программ в России Александр Попов проводит встречи с педагогами Владивостока
22:32
В ДВФУ отметили День первокурсника Видео
21:20
Школьникам Владивостока предлагают сыграть в игру «Поколение Next»
20:24
Во Владивостоке стартовал проект по безналичной оплате проезда в автобусах Фото
19:40
Тропический ливень обрушился на Владивосток Фото и Видео
19:31
Суд изменил меру пресечения бывшему вице-губернатору Приморья
19:25
Лиза Вдовина приехала во Владивосток, прошлась по бутикам и нарастила волосы Видео
19:04
До конца приема заявок на конкурс грантов «Молодежная инициатива» осталось 10 дней
18:42
В Ботаническом саду – осенняя ярмарка Видео
17:59
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчёва сдался ФСБ
17:46
Ближайшей ночью Владивосток накроют дожди
17:32
Во Владивостоке 15-летнюю девушку сбил поезд
17:20
Во Владивостоке в ДТП пострадали два человека
17:09
Приморье готово к отопительному сезону более чем на 90%
17:01
В приморском поселке пошла волна увольнений Эксклюзив
16:43
Мужчина получил травмы в ДТП с трамваем во Владивостоке Эксклюзив
16:30
Пенсионер пострадал в ДТП, которое сам и устроил во Владивостоке Эксклюзив
16:17
Поступок жительницы Владивостока удивил приморцев Фото
16:06
Календарь праздников на 2018 год: правительство составило праздничные дни для россиян
15:53
Медицину в колониях Приморья оценили на «троечку»
15:42
Эксперты обеспокоены сочетанием ВИЧ с туберкулезом в Приморье
15:30
Во Владивостоке по-прежнему собираются закрыть одно из старейших предприятий Видео
15:18
Во Владивостоке с побережья полуострова Песчаный добровольцы собрали тонну мусора
15:03
В Хабаровске задержана крупная контрабанда редчайшего лишайника с юга Приморья
14:53
В Приморье ищут пропавшего шесть лет назад мужчину Фото
14:41
Делаем Владивосток чище Видео
14:30
Эксперты: Заболевших гриппом в Приморье нет
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4202 (141) от 20 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
С «Теснотой» и не в обиде
Что День тигра нам готовит?
Не проворонь наследство
С корабля – в мэрию, выразить почтение
Паралимпиец из Приморья завоевал золото России по парусному спорту
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Легендарная немецкая группа Rammstein завершает карьеру

Официального заявления о роспуске группы музыканты и их официальные представители пока не делали
Фото: interesnoznat.com Фото: interesnoznat.com
Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

Легендарная метал-группа Rammstein сообщила о завершении своей карьеры. Пеальную для поклонников музыкального коллектива новость обнародовал таблоид Bild, корреспонденты которого ссылаются на данные, полученные от источника из окружения музыкантов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

По данным инсайдера, сейчас Rammstein записывает альбом, который станет последним в истории группы. Последний сборник легендарного музыкального коллектива должен выйти не раньше конца этого года.

Отметим, что официального заявления о роспуске группы музыканты Rammstein и их официальные представители пока не делали. Однако гитарист культового коллектива Рихард Круспе намекнул в интервью рок-порталу Blabbermouth.net, что новый альбом, над которым он сейчас работает с коллегами, может стать последним для группы.

Напомним, что в начале этого лета фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн побывал в Санкт-Петербурге, где презентовал сборник со своими стихами, получивший название «В тихой ночи. Лирика». Очередь за автографом к музыканту, посетившему «Буквоед» на Невском проспекте, несмотря на дождь, растянулась почти на километр.

Чуть позже Линдеманн посетил музыкальный фестиваль «Жара» в Баку, где «стал заложником» российских поп-звезд.

Культовая немецкая группа Rammstein была основана в Берлине в 1994 году. За годы творчества коллектив выпустил шесть студийных альбомов. Последний из них - Liebe Ist Fur Alle Da группа презентовала еще в 2009 году.

Похожие новости
Приморские депутаты обеспокоены отсутствием в РФ закона об ответственности к животным
01:17, 20 сентября 2017 Приморские депутаты обеспокоены отсутствием в РФ закона об ответственности к животным

Парламентарии поддержали нициативу коллег из Нижегородской области

Астрономы обнаружили второй естественный спутник Земли
00:06, 20 сентября 2017 Астрономы обнаружили второй естественный спутник Земли

Луна - не единственный спутник

Ведущий разработчик образовательных программ в России Александр Попов проводит встречи с педагогами Владивостока
23:06, 19 сентября 2017 Ведущий разработчик образовательных программ в России Александр Попов проводит встречи с педагогами Владивостока

В мае этого года Александр Попов уже побывал во Владивостоке

Школьникам Владивостока предлагают сыграть в игру «Поколение Next»
21:20, 19 сентября 2017 Школьникам Владивостока предлагают сыграть в игру «Поколение Next»

Игра проводится в 2 этапа

Во Владивостоке стартовал проект по безналичной оплате проезда в автобусах
20:24, 19 сентября 2017 Во Владивостоке стартовал проект по безналичной оплате проезда в автобусах

Планируется, что в тестовом режиме система будет работать в течение месяца

Лиза Вдовина приехала во Владивосток, прошлась по бутикам и нарастила волосы
19:25, 19 сентября 2017 Лиза Вдовина приехала во Владивосток, прошлась по бутикам и нарастила волосы

​Бывшая «светская львица» Приморья, а ныне – жительница и представительница шоу-биза Москвы, на неделю вернулась в «город нашенский»

До конца приема заявок на конкурс грантов «Молодежная инициатива» осталось 10 дней
19:04, 19 сентября 2017 До конца приема заявок на конкурс грантов «Молодежная инициатива» осталось 10 дней

Предзащита проектов состоится уже 30 сентября