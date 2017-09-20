Астрономы обнаружили второй естественный спутник Земли

Луна - не единственный спутник

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

Как утверждают астрономы из Парижской обсерватории и Гавайского университета, Луна - не единственный спутник Земли. По их словам, недавно был обнаружен еще один ее спутник, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Известно, что ученые создали компьютерную модель Земли и космических тел, которые ее сопровождают на протяжении всего существования.

В модель были помещены около 10 миллионов объектов, находившихся близ Земли. Большая часть этих объектов исчезла с течением времени. Остались только те, которые захватила земная гравитация.

При этом определенная часть астероидов, приблизившихся к Земле, продержалась на ее орбите не больше девяти месяцев. Именно в числе этих астероидов астрономы обнаружили одно космическое тело, которое находилось рядом с нашей планетой многие годы. По словам астрономов, так называемая вторая Луна едва достигала метра в диаметре.

Сейчас ученые ведут наблюдения за астероидом. Как они отмечают, не стоит исключать того, что это небесное тело может упасть на Землю.