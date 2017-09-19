Тропический ливень обрушился на Владивосток

Вода с неба вызвала волну ДТП и автомобильных заторов

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Во вторник вечером, 19 сентября, на краевую столицу Приморья обрушился сильный дождь, сообщает корр. РИА VladNews.

Всего за час некоторые улицы Владивостока ушли под воду - машины не ехали, а буквально вброд пробирались сквозь огромные лужи. Город сковали многокилометровые пробки. Тропический ливень в сочетании с грозой и громом напугал многих жителей города.

В настоящее время, муниципальные службы Владивостока приступили к ликвидации последствий стихии.

Напомним, что из-за ухудшения погодных условий водителям стоит быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим!