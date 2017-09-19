Лиза Вдовина приехала во Владивосток, прошлась по бутикам и нарастила волосы

​Бывшая «светская львица» Приморья, а ныне – жительница и представительница шоу-биза Москвы, на неделю вернулась в «город нашенский»

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Лиза Вдовина (звезда московских реалити-шоу и украшение клипа РУКАЛИЦО исполнителя Скруджи) снова по Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на портал Goldenmost.ru

Ликуйте фанаты и плачьте завистники. Как можно узнать из её социальных сетей, за короткое время пребывания в родном Владивостоке, Елизавета успела нарастить волосы, обзавестись несколькими брендовыми вещами в бутиках и сделать несколько косметических процедур. Кстати, по поводу волос мнение ее фанатов и фанаток разделились – одним понравилось, а вот другим нет. Одна из восторженных поклонниц Лизы перестала быть таковою, поскольку «светская львица», якобы после наращивания волос, стала «такой, как все». Но, полагаем, армия поклонников Лизы Вдовиной много не потеряла – взамен ушедших всегда приходят новые, не так ли?