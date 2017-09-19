В приморском поселке пошла волна увольнений

В Тавричанке пытаются "замять" скандал?

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

В поселке Тавричанка Надеждинского района Приморского края продолжаются скандалы - точнее, их, по всей видимости, пытаются решить старым проверенным способом: убрав "неудобных" людей. Как стало известно корреспонденту РИА VladNews, сегодня, 19 сентября, работы без предупреждения лишились двое работников местной управляющей компании: один из слесарей работал неофициально, но второй трудился по договору - что не помешало скоростному увольнению.

Впрочем, как сообщила местная жительница, такой метод решения проблем в местной УК практикуется уже давно: от работников избавляются неожиданно для них самих. Такая ситуация уже была около полугода назад, когда на улицу буквально выбросили женщину-дворника. А другой вопиющий случай произошел, когда потребовалось освободить рабочее место под "своего человека": прежнему сотруднику сказали, что он уволен. Однако гражданин оказался действительно упорным: полгода до наступления пенсии он приходил в коридор в офис компании и сидел там полный рабочий день - чтобы не быть уволенным "по статье" - за прогул.