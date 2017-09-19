Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчёва сдался ФСБ 17:59, 19 сентября Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчёва сдался ФСБ
Ближайшей ночью Владивосток накроют дожди 17:46, 19 сентября Ближайшей ночью Владивосток накроют дожди
Во Владивостоке 15-летнюю девушку сбил поезд 17:32, 19 сентября Во Владивостоке 15-летнюю девушку сбил поезд
Новостная лента
Сентябрь, 19 вторник
19:00
Игорь Пушкарев: «Меридианы Тихого» - это ежегодная культурная традиция Владивостока
18:42
В Ботаническом саду – осенняя ярмарка Видео
17:59
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчёва сдался ФСБ
17:46
Ближайшей ночью Владивосток накроют дожди
17:32
Во Владивостоке 15-летнюю девушку сбил поезд
17:20
Во Владивостоке в ДТП пострадали два человека
17:09
Приморье готово к отопительному сезону более чем на 90%
17:01
В приморском поселке пошла волна увольнений Эксклюзив
16:43
Мужчина получил травмы в ДТП с трамваем во Владивостоке Эксклюзив
16:30
Пенсионер пострадал в ДТП, которое сам и устроил во Владивостоке Эксклюзив
16:17
Поступок жительницы Владивостока удивил приморцев Фото
16:06
Календарь праздников на 2018 год: правительство составило праздничные дни для россиян
15:53
Медицину в колониях Приморья оценили на «троечку»
15:42
Эксперты обеспокоены сочетанием ВИЧ с туберкулезом в Приморье
15:30
Во Владивостоке по-прежнему собираются закрыть одно из старейших предприятий Видео
15:18
Во Владивостоке с побережья полуострова Песчаный добровольцы собрали тонну мусора
15:03
В Хабаровске задержана крупная контрабанда редчайшего лишайника с юга Приморья
14:53
В Приморье ищут пропавшего шесть лет назад мужчину Фото
14:41
Делаем Владивосток чище Видео
14:30
Эксперты: Заболевших гриппом в Приморье нет
14:19
Мультфильм юной художницы из Владивостока занял первое место в проекте Всероссийская анимационная летопись
14:07
Огнеборцы потушили квартиру в Партизанске
13:55
Двое приморцев разобрали на металл стоящую грузовую платформу
13:53
Сбербанк запустил «облачный» сервис «Моя торговля» для небольших торговых компаний
13:44
Во Владивосток ограничат движение и парковку автомобилей Адреса
13:34
Приморец устроился продавцом, чтобы украсть дорогие смартфоны
13:22
В Приморье работник железной дороги слил топливо с тепловоза
13:11
В городском Дворце детского творчества во Владивостоке открывается новый сезон
13:00
На улице Борисенко во Владивостоке дорожники сделали безопасные тротуары Фото
12:48
На Японию обрушился активный тайфун
12:35
Необычный «транспорт» угнали у жителей Приморья Фото
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4201 (140) от 19 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Недожали...
Горбачева не сыграл, но президентом стал. Во Владивостоке
С приморских полей – на центральную площадь
Приморцы провели на больничном свыше трех миллионов дней
Тайфун прошел мимо?
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Во Владивостоке 15-летнюю девушку сбил поезд

Пострадавшая была госпитализирована
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

В дежурную часть Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что в районе станций Чайка - Вторая Речка электровозом травмирован подросток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции ДФО.

По предварительной информации установлено, что двое несовершеннолетних девушек в возрасте 15 лет направлялись через железнодорожные пути к морю. Заметив подростков, машинист маневрового поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на несовершеннолетних. Одна девушка, увидев поезд, успела отпрыгнуть в сторону, вторая растерялась. Столкновения избежать не удалось.

В результате происшествия девочка получила травму в виде открытого перелома правого бедра. Ребенок доставлен во Владивостокскую краевую больницу. В настоящий момент ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Проводится проверка. Устанавливаются все детали произошедшего.

Похожие новости
Мужчина получил травмы в ДТП с трамваем во Владивостоке
16:43, 19 сентября 2017 Мужчина получил травмы в ДТП с трамваем во Владивостоке

Обстоятельства случившегося выясняются

Пенсионер пострадал в ДТП, которое сам и устроил во Владивостоке
16:30, 19 сентября 2017 Пенсионер пострадал в ДТП, которое сам и устроил во Владивостоке

Автомобилист не справился с управлением машины

В Хабаровске задержана крупная контрабанда редчайшего лишайника с юга Приморья
15:03, 19 сентября 2017 В Хабаровске задержана крупная контрабанда редчайшего лишайника с юга Приморья

Браконьеры нанесли серьезный удар по природе региона

В Приморье ищут пропавшего шесть лет назад мужчину
14:53, 19 сентября 2017 В Приморье ищут пропавшего шесть лет назад мужчину

Родственники не теряют надежды найти Александра

Огнеборцы потушили квартиру в Партизанске
14:07, 19 сентября 2017 Огнеборцы потушили квартиру в Партизанске

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Двое приморцев разобрали на металл стоящую грузовую платформу
13:55, 19 сентября 2017 Двое приморцев разобрали на металл стоящую грузовую платформу

Борта они сдали - а деньги потратили на личные нужды

Приморец устроился продавцом, чтобы украсть дорогие смартфоны
13:34, 19 сентября 2017 Приморец устроился продавцом, чтобы украсть дорогие смартфоны

Общая сумма похищенного превысила 450 тысяч рублей