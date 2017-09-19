Во Владивостоке 15-летнюю девушку сбил поезд

Пострадавшая была госпитализирована

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

В дежурную часть Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что в районе станций Чайка - Вторая Речка электровозом травмирован подросток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции ДФО.

По предварительной информации установлено, что двое несовершеннолетних девушек в возрасте 15 лет направлялись через железнодорожные пути к морю. Заметив подростков, машинист маневрового поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на несовершеннолетних. Одна девушка, увидев поезд, успела отпрыгнуть в сторону, вторая растерялась. Столкновения избежать не удалось.

В результате происшествия девочка получила травму в виде открытого перелома правого бедра. Ребенок доставлен во Владивостокскую краевую больницу. В настоящий момент ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Проводится проверка. Устанавливаются все детали произошедшего.