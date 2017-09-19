Во Владивостоке в ДТП пострадали два человека

Всего в столице Приморья зарегистрировано более 250 нарушений ПДД

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 91 ДТП, 61 из них - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 7 аварий обошлись составлением европротоколов. В двух ДТП пострадали два человека.

За сутки сотрудники ДПС остановили 5 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, 14 водителей автомобилей с тонированными передними стеклами и 17 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей специальными удерживающими устройствами. "Вручную" инспекторы ГАИ отловили 27 любителей превысить скорость. Остановлено 2 автомобиля, выехавших на полосу встречного движения.

36 водителей наказаны за не предоставление преимущества пешеходам, а 37 пешеходов - за переход дороги в неположенном месте.

В отношении 6 таксистов и 14 водителей автобусов составлены соответствующие протоколы.

Правила парковки нарушили 40 автомобилистов. На штраф-стоянку поставлено 42 авто.

Всего во понедельник, 18 сентября, в приморской столице зарегистрировано 258 нарушений ПДД.