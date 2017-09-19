Тропический ливень обрушился на Владивосток 19:40, 19 сентября Тропический ливень обрушился на Владивосток (Фото и Видео)
Суд изменил меру пресечения бывшему вице-губернатору Приморья 19:31, 19 сентября Суд изменил меру пресечения бывшему вице-губернатору Приморья
Лиза Вдовина приехала во Владивосток, прошлась по бутикам и нарастила волосы 19:25, 19 сентября Лиза Вдовина приехала во Владивосток, прошлась по бутикам и нарастила волосы (Видео)
Новостная лента
Сентябрь, 19 вторник
20:35
Игорь Пушкарев: «Меридианы Тихого» - это ежегодная культурная традиция Владивостока
20:24
Во Владивостоке стартовал проект по безналичной оплате проезда в автобусах Фото
19:40
Тропический ливень обрушился на Владивосток Фото и Видео
19:31
Суд изменил меру пресечения бывшему вице-губернатору Приморья
19:25
Лиза Вдовина приехала во Владивосток, прошлась по бутикам и нарастила волосы Видео
19:04
До конца приема заявок на конкурс грантов «Молодежная инициатива» осталось 10 дней
18:42
В Ботаническом саду – осенняя ярмарка Видео
17:59
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчёва сдался ФСБ
17:46
Ближайшей ночью Владивосток накроют дожди
17:32
Во Владивостоке 15-летнюю девушку сбил поезд
17:20
Во Владивостоке в ДТП пострадали два человека
17:09
Приморье готово к отопительному сезону более чем на 90%
17:01
В приморском поселке пошла волна увольнений Эксклюзив
16:43
Мужчина получил травмы в ДТП с трамваем во Владивостоке Эксклюзив
16:30
Пенсионер пострадал в ДТП, которое сам и устроил во Владивостоке Эксклюзив
16:17
Поступок жительницы Владивостока удивил приморцев Фото
16:06
Календарь праздников на 2018 год: правительство составило праздничные дни для россиян
15:53
Медицину в колониях Приморья оценили на «троечку»
15:42
Эксперты обеспокоены сочетанием ВИЧ с туберкулезом в Приморье
15:30
Во Владивостоке по-прежнему собираются закрыть одно из старейших предприятий Видео
15:18
Во Владивостоке с побережья полуострова Песчаный добровольцы собрали тонну мусора
15:03
В Хабаровске задержана крупная контрабанда редчайшего лишайника с юга Приморья
14:53
В Приморье ищут пропавшего шесть лет назад мужчину Фото
14:41
Делаем Владивосток чище Видео
14:30
Эксперты: Заболевших гриппом в Приморье нет
14:19
Мультфильм юной художницы из Владивостока занял первое место в проекте Всероссийская анимационная летопись
14:07
Огнеборцы потушили квартиру в Партизанске
13:55
Двое приморцев разобрали на металл стоящую грузовую платформу
13:53
Сбербанк запустил «облачный» сервис «Моя торговля» для небольших торговых компаний
13:44
Во Владивосток ограничат движение и парковку автомобилей Адреса
13:34
Приморец устроился продавцом, чтобы украсть дорогие смартфоны
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4201 (140) от 19 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Недожали...
Горбачева не сыграл, но президентом стал. Во Владивостоке
С приморских полей – на центральную площадь
Приморцы провели на больничном свыше трех миллионов дней
Тайфун прошел мимо?
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Во Владивостоке стартовал проект по безналичной оплате проезда в автобусах

Планируется, что в тестовом режиме система будет работать в течение месяца
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке стартовал новый пилотный проект по безналичной оплате проезда в автобусах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Пока система безналичной оплаты действует в одном автобусе с государственным номером УВ 944 городского маршрута № 31. Здесь установлен валидатор, с помощью которого можно рассчитаться за проезд банковской картой, телефоном или часами со встроенным чипом. Для этого достаточно поднести карту или другое устройство (телефон, часы) к считывающему устройству платёжного терминала. Проект стартовал в пятницу, 15 сентября.

Таков итог совместной работы администрации Владивостока, компании «Ространс» и Сбербанка, который выступил с инициативой установки нового оборудования.

«Как известно, в декабре 2016 года банк «Приморье» прекратил обслуживание в автобусах Владивостока оборудования безналичной системы оплаты «Мой дельфин», – объяснил главный специалист управления транспорта администрации города Дмитрий Тройнич.Не так быстро, как нам бы того хотелось, идет совместная работа с инвесторами Южной Кореи, которые планировали установить в наших автобусах систему безналичной оплаты: пока корейские специалисты продолжают отлаживать оборудование. Поэтому мы с готовностью откликнулись на предложение Сбербанка. Надеемся, наше сотрудничество будет долгосрочным».

Планируется, что в тестовом режиме система будет работать в течение месяца. По истечении этого срока будет принято решение об установке валидаторов в другие автобусы города.

«В системе безналичной оплаты проезда несколько преимуществ, – говорит генеральный директор компании «Ространс» Александр Федураев.Во-первых, быстрее проходит процесс высадки пассажиров: водителю не требуется время для пересчета мелочи и выдачи сдачи. Во-вторых, речь идет о прозрачности финансовой отчетности, в которой заинтересованы и мы как перевозчики, и администрация города».

В управлении транспорта подчеркивают, что в автобусе по-прежнему можно рассчитаться наличными. Таким образом, сам пассажир выбирает удобную для него систему оплаты.

О наличии в автобусе считывающего устройства пассажиров проинформирует специальная наклейка на двери автобуса.

Похожие новости
Лиза Вдовина приехала во Владивосток, прошлась по бутикам и нарастила волосы
19:25, 19 сентября 2017 Лиза Вдовина приехала во Владивосток, прошлась по бутикам и нарастила волосы

​Бывшая «светская львица» Приморья, а ныне – жительница и представительница шоу-биза Москвы, на неделю вернулась в «город нашенский»

До конца приема заявок на конкурс грантов «Молодежная инициатива» осталось 10 дней
19:04, 19 сентября 2017 До конца приема заявок на конкурс грантов «Молодежная инициатива» осталось 10 дней

Предзащита проектов состоится уже 30 сентября

Ближайшей ночью Владивосток накроют дожди
17:46, 19 сентября 2017 Ближайшей ночью Владивосток накроют дожди

Днем станет холоднее на 2–3 градуса

Во Владивостоке в ДТП пострадали два человека
17:20, 19 сентября 2017 Во Владивостоке в ДТП пострадали два человека

Всего в столице Приморья зарегистрировано более 250 нарушений ПДД

Приморье готово к отопительному сезону более чем на 90%
17:09, 19 сентября 2017 Приморье готово к отопительному сезону более чем на 90%

На сегодняшний день в крае подготовлено более 2300 километров тепловых сетей

В приморском поселке пошла волна увольнений
17:01, 19 сентября 2017 В приморском поселке пошла волна увольнений

В Тавричанке пытаются "замять" скандал?

Поступок жительницы Владивостока удивил приморцев
16:17, 19 сентября 2017 Поступок жительницы Владивостока удивил приморцев

Однако нашлись и те, кто осудил действие