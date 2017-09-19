Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчёва сдался ФСБ

Сейчас обвиняемый дает показания следователям

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

В убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва обвиняется 25-летний уроженец Амурска Анар Алияр оглы Аллахверанов. Он был объявлен в международный розыск и заочно арестован по решению суда. Информацию о том, что этот человек добровольно сдался сотрудникам ФСБ, подтвердили в пресс-службе регионального управления ведомства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на НТВ.

Пресс-служба Управления ФСБ России по Хабаровскому краю: «В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведенных хабаровским УФСБ совместно с УМВД, Анар Аллахверанов был склонен к явке с повинной».

Сообщается, что сейчас обвиняемый дает показания следователям.

Андрей Драчёв скончался утром 20 августа после драки, произошедшей у одного из хабаровских кафе. Причиной гибели стала черепно-мозговая травма. Человек, до смерти избивший спортсмена, скрылся. Пауэрлифтер Драчёв в 2011 году стал чемпионом мира по в командном зачете, а также завоевал второе место в личном первенстве в весовой категории до 120 килограммов. В последние годы он занимался бодибилдингом.