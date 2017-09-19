Автомобилист не справился с управлением машины

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Пенсионер пострадал в ДТП, которое сам и устроил во Владивостоке: он не справился с управлением машины Toyota Succeed, въехал в стоящий автомобиль марки Toyota Vitz - после чего универсал наехал на бордюр и опрокинулся. В результате водитель 1952 года рождения был госпитализирован в нейрохирургическое отделение Тысячекоечной больницы с сотрясением головного мозга средней степени.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, ДТП произошло накануне около 21:30 в районе дома №37 по улице Русской. Автомобиль двигался со стороны Бородинской в сторону Давыдова. Детали ДТП выясняются.

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