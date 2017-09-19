Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

47-летний мужчина получил травмы в ДТП с трамваем во Владивостоке: он был госпитализирован в ВКБ-2 с травмами грудной клетки и головы (сотрясение, ушиб мозга). Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, детали ДТП выясняются.

Наезд произошел накануне около 18:12 в районе дома №70 по улице Борисенко. Трамвай ехал со стороны Сахалинской в сторону Монтажной.

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