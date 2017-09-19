Предзащита проектов состоится уже 30 сентября

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Управление по делам молодежи администрации Владивостока напоминает, до конца приема заявок на конкурс грантов «Молодежная инициатива» осталось 10 дней, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Молодежная инициатива» - это возможность для молодых людей от 14 до 30 лет включительно получить и реализовать свой проект, который принесет пользу городу и будет интересен для его жителей. Пять победителей конкурса получат финансовую поддержку в размере 60 000 рублей. Потенциальные участники должны обладать необходимыми профессиональными знаниями, чтобы суметь реализовать свои задумки.

««Молодежная инициатива» - это возможность не только получить софинансирование от администрации Владивостока, но и засветиться в СМИ. Обычно с победителями конкурса управление по делам молодежи продолжает сотрудничество и оказывает всяческую поддержку», - рассказал начальник управления по делам молодежи администрации Владивостока Дмитрий Нестеренко.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить заявку и выслать ее до 28 сентября на электронную почту udm@vlc.ru. Заявка прилагается.

Предзащита проектов состоится уже 30 сентября. На ней будут отобраны 20 лучших проектов, которые попадут на защиту. Всю интересующую информацию по конкурсу можно получить по телефону: 222-08-38 (куратор Илья Захаров).