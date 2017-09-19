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Общество

Ближайшей ночью Владивосток накроют дожди

Днем станет холоднее на 2–3 градуса
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 19 сентября, на большей части Приморья солнечная погода, осадки сохраняются лишь на севере, где по-прежнему сказывается влияние тайфуна, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Максимальные температуры +18…+26 °С. Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Столбик термометра поднимется до отметки +20…+23 °С. Ближайшей ночью с Китая через север Корейского полуострова на северо-запад Японского моря выйдет циклон. Далее он пройдёт над центральною частью моря. В Приморье местами ожидаются дожди, наиболее интенсивные на юге края, в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха ночью в пределах +5…+15 °С, днем +18…+24 °С.

Во Владивостоке в ближайшие сутки будет облачно, ночью небольшой, временами умеренный дождь. Днем прояснится, утром еще возможен небольшой дождь, в дальнейшем без осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром сильный. Ночная температура воздуха без существенных изменений, а дневная температура на 2–3 градуса ниже.

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