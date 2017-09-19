Школьникам Владивостока предлагают сыграть в игру «Поколение Next»

Игра проводится в 2 этапа

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Приём заявок на участие в игре-путешествии «Поколение Next» стартовал во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Игра-путешествие уже стала традиционным мероприятием для старшеклассников города Владивостока и проводится уже 8-й раз.В исторической игре могут принять участие учащиеся 9-11-х классов общеобразовательных учреждений города Владивостока. Состав команды 10 участников. Команды могут состоять как из представителей одного класса, так и разных классов одной школы, либо сборные - из учеников разных школ.

Игра проводится в 2 этапа. Первый этап проходит в четырех номинациях:

Конкурс видеороликов «Город и порт Владивосток». В видеоролике участникам игры необходимо отобразить любимые места и порт города Владивостока;

Коллективное исполнение песни о Владивостоке. Тематика песни: «Город и порт Владивосток» (исполнение существующей песни или авторской);

Конкурс фотографий. Тема фотоснимка «Владивосток – портовый город», «Владивосток: история и современность»;

Конкурс эссе «Владивосток далеко, но ведь это город-то нашенский!»; «Властитель Востока - Владивосток».

Второй этап игры пройдет по историческим и памятным местам города согласно маршрутному листу в стиле квест с командными упражнениями.

Всем желающим принять участие в квесте необходимо направить заполненную заявку на электронный адрес: dolmatova88@mail.ru (в теме письма указать «Поколение Next»), а также список участников до 7 октября.

Творческие работы принимаются до 7 октября в адрес оргкомитета исторической игры–путешествия: Дворец детского творчества, Океанский проспект, 43, каб. 40, методический отдел, телефон 245-68-39, 269-56-08, dolmatova88@mail.ru – Елена Долматова.

Ознакомиться с положением и заявкой можно на сайте Дворца детского творчества http://vgddt.ru.