Приморские депутаты обеспокоены отсутствием в РФ закона об ответственности к животным

Парламентарии поддержали нициативу коллег из Нижегородской области

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

Комитет приморского парламента по продовольственной политике и природопользованию поддержал обращение депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области к Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину о необходимости скорейшего принятия проекта федерального закона "Об ответственном обращении с животными", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

На заседании комитета приморские законодатели обсудили обращение коллег из Нижегородской области, обеспокоенных отсутствием на федеральном уровне правовых актов, регламентирующих правоотношения по регулированию численности безнадзорных животных, содержанию диких животных, регистрации домашних животных и другим вопросам.

Как отмечают региональные депутаты, отсутствие системного подхода к регулированию данной сферы на федеральном уровне приводит к тому, что в субъектах РФ применяются различные, часто принципиально противоположные, меры к решению проблемы обращения с безнадзорными животными и содержания домашних животных.

Как напомнил коллегам председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов, в Государственной Думе на рассмотрении во втором чтении находится проект федерального закона № 458458-5 "Об ответственном обращении с животными", принятый в первом чтении в 2011 году. "Мы много надежд на этот законопроект возлагали, надеялись, что он будет принят в кратчайшие сроки, и мы после этого сможем разработать свой краевой закон. На заседании Совета Государственной Думы 11 июля 2017 года принято решение повторно перенести рассмотрение законопроекта на осеннюю сессию Государственной Думы и создать рабочую группу по его доработке. Дата рассмотрения документа до сих пор не определена. В связи с этим наши коллеги из Законодательного Собрания Нижегородской области обращаются к Председателю Государственной Думы с просьбой содействовать скорейшему принятию проекта федерального закона "Об ответственном обращении с животными", что является также актуальным для Приморского края и других регионов", - сказал Евгений Зотов.

В Приморском крае были приняты законы "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Приморского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных" и "О содержании домашних животных".

Мониторинг правоприменения краевого закона о безнадзорных животных показал, что его реализации препятствует в первую очередь недостаточное финансовое обеспечение переданных муниципальным образованиям полномочий по отлову и содержанию бродячих собак, например, в текущем году на эти цели в краевом бюджете предусмотрены субвенции в сумме 23,6 млн рублей.

В 2015 году работа по отлову и содержанию безнадзорных животных проводились на территории шести муниципальных образований, в 2016 году - на территории четырех муниципальных образований, в 2017 году – в Пожарском, Кировском Дальнереченском районах, Уссурийском, Лесозаводском и Дальнереченском городских округах. В результате в 2015 году отловлено 786 безнадзорных животных, в 2016 году - 702 животных.

Анализ ситуации показал, что в большинстве случаев при размещении муниципального заказа не подается ни одной заявки. Во многом это объясняется отсутствием на территории муниципального образования организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляли бы всем установленным требованиям.

По инициативе комитета по продовольственной политике и природопользованию были внесены изменения в краевой закон о безнадзорных животных, а также в постановление администрации края, устанавливающее менее строгие требования к организациям и индивидуальным предпринимателям, привлекаемым к отлову и содержанию безнадзорных животных.

В марте текущего года приморские депутаты также направили в профильный комитет Государственной Думы предложения по доработке проекта федерального закона "Об ответственном обращении с животными".

По мнению комитета, в редакции федерального законопроекта для ограничения рисков для жизни и здоровья граждан необходимо законодательно установить запрет на содержание диких животных в жилых помещениях, ввести ограничения на количество домашних животных, содержащихся в одном жилом помещении. Приморские законодатели предлагают также особое внимание уделить вопросу соблюдения прав инвалидов и предусмотреть в документе отдельные, менее жесткие требования в отношении собак-проводников.

Как отметил депутат Николай Селюк, депутаты также считают целесообразным одновременно с рассмотрением проекта федерального закона "Об ответственном обращении с животными" внести соответствующие изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях за нарушение требований, установленных указанным федеральным законом.