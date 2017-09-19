Тропический ливень обрушился на Владивосток 19:40, 19 сентября Тропический ливень обрушился на Владивосток (Фото и Видео)
Суд изменил меру пресечения бывшему вице-губернатору Приморья 19:31, 19 сентября Суд изменил меру пресечения бывшему вице-губернатору Приморья
Лиза Вдовина приехала во Владивосток, прошлась по бутикам и нарастила волосы 19:25, 19 сентября Лиза Вдовина приехала во Владивосток, прошлась по бутикам и нарастила волосы (Видео)
Новостная лента
Сентябрь, 20 среда
02:45
Игорь Пушкарев: «Меридианы Тихого» - это ежегодная культурная традиция Владивостока
02:34
Легендарная немецкая группа Rammstein завершает карьеру
01:17
Приморские депутаты обеспокоены отсутствием в РФ закона об ответственности к животным
00:06
Астрономы обнаружили второй естественный спутник Земли
Сентябрь, 19 вторник
23:06
Ведущий разработчик образовательных программ в России Александр Попов проводит встречи с педагогами Владивостока
22:32
В ДВФУ отметили День первокурсника Видео
21:20
Школьникам Владивостока предлагают сыграть в игру «Поколение Next»
20:24
Во Владивостоке стартовал проект по безналичной оплате проезда в автобусах Фото
19:40
Тропический ливень обрушился на Владивосток Фото и Видео
19:31
Суд изменил меру пресечения бывшему вице-губернатору Приморья
19:25
Лиза Вдовина приехала во Владивосток, прошлась по бутикам и нарастила волосы Видео
19:04
До конца приема заявок на конкурс грантов «Молодежная инициатива» осталось 10 дней
18:42
В Ботаническом саду – осенняя ярмарка Видео
17:59
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчёва сдался ФСБ
17:46
Ближайшей ночью Владивосток накроют дожди
17:32
Во Владивостоке 15-летнюю девушку сбил поезд
17:20
Во Владивостоке в ДТП пострадали два человека
17:09
Приморье готово к отопительному сезону более чем на 90%
17:01
В приморском поселке пошла волна увольнений Эксклюзив
16:43
Мужчина получил травмы в ДТП с трамваем во Владивостоке Эксклюзив
16:30
Пенсионер пострадал в ДТП, которое сам и устроил во Владивостоке Эксклюзив
16:17
Поступок жительницы Владивостока удивил приморцев Фото
16:06
Календарь праздников на 2018 год: правительство составило праздничные дни для россиян
15:53
Медицину в колониях Приморья оценили на «троечку»
15:42
Эксперты обеспокоены сочетанием ВИЧ с туберкулезом в Приморье
15:30
Во Владивостоке по-прежнему собираются закрыть одно из старейших предприятий Видео
15:18
Во Владивостоке с побережья полуострова Песчаный добровольцы собрали тонну мусора
15:03
В Хабаровске задержана крупная контрабанда редчайшего лишайника с юга Приморья
14:53
В Приморье ищут пропавшего шесть лет назад мужчину Фото
14:41
Делаем Владивосток чище Видео
14:30
Эксперты: Заболевших гриппом в Приморье нет
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4202 (141) от 20 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
С «Теснотой» и не в обиде
Что День тигра нам готовит?
Не проворонь наследство
С корабля – в мэрию, выразить почтение
Паралимпиец из Приморья завоевал золото России по парусному спорту
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Приморские депутаты обеспокоены отсутствием в РФ закона об ответственности к животным

Парламентарии поддержали нициативу коллег из Нижегородской области
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

Комитет приморского парламента по продовольственной политике и природопользованию поддержал обращение депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области к Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину о необходимости скорейшего принятия проекта федерального закона "Об ответственном обращении с животными", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

На заседании комитета приморские законодатели обсудили обращение коллег из Нижегородской области, обеспокоенных отсутствием на федеральном уровне правовых актов, регламентирующих правоотношения по регулированию численности безнадзорных животных, содержанию диких животных, регистрации домашних животных и другим вопросам.

Как отмечают региональные депутаты, отсутствие системного подхода к регулированию данной сферы на федеральном уровне приводит к тому, что в субъектах РФ применяются различные, часто принципиально противоположные, меры к решению проблемы обращения с безнадзорными животными и содержания домашних животных.

Как напомнил коллегам председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов, в Государственной Думе на рассмотрении во втором чтении находится проект федерального закона № 458458-5 "Об ответственном обращении с животными", принятый в первом чтении в 2011 году. "Мы много надежд на этот законопроект возлагали, надеялись, что он будет принят в кратчайшие сроки, и мы после этого сможем разработать свой краевой закон. На заседании Совета Государственной Думы 11 июля 2017 года принято решение повторно перенести рассмотрение законопроекта на осеннюю сессию Государственной Думы и создать рабочую группу по его доработке. Дата рассмотрения документа до сих пор не определена. В связи с этим наши коллеги из Законодательного Собрания Нижегородской области обращаются к Председателю Государственной Думы с просьбой содействовать скорейшему принятию проекта федерального закона "Об ответственном обращении с животными", что является также актуальным для Приморского края и других регионов", - сказал Евгений Зотов.

В Приморском крае были приняты законы "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Приморского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных" и "О содержании домашних животных".

Мониторинг правоприменения краевого закона о безнадзорных животных показал, что его реализации препятствует в первую очередь недостаточное финансовое обеспечение переданных муниципальным образованиям полномочий по отлову и содержанию бродячих собак, например, в текущем году на эти цели в краевом бюджете предусмотрены субвенции в сумме 23,6 млн рублей.

В 2015 году работа по отлову и содержанию безнадзорных животных проводились на территории шести муниципальных образований, в 2016 году - на территории четырех муниципальных образований, в 2017 году – в Пожарском, Кировском Дальнереченском районах, Уссурийском, Лесозаводском и Дальнереченском городских округах. В результате в 2015 году отловлено 786 безнадзорных животных, в 2016 году - 702 животных.

Анализ ситуации показал, что в большинстве случаев при размещении муниципального заказа не подается ни одной заявки. Во многом это объясняется отсутствием на территории муниципального образования организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляли бы всем установленным требованиям.

По инициативе комитета по продовольственной политике и природопользованию были внесены изменения в краевой закон о безнадзорных животных, а также в постановление администрации края, устанавливающее менее строгие требования к организациям и индивидуальным предпринимателям, привлекаемым к отлову и содержанию безнадзорных животных.

В марте текущего года приморские депутаты также направили в профильный комитет Государственной Думы предложения по доработке проекта федерального закона "Об ответственном обращении с животными".

По мнению комитета, в редакции федерального законопроекта для ограничения рисков для жизни и здоровья граждан необходимо законодательно установить запрет на содержание диких животных в жилых помещениях, ввести ограничения на количество домашних животных, содержащихся в одном жилом помещении. Приморские законодатели предлагают также особое внимание уделить вопросу соблюдения прав инвалидов и предусмотреть в документе отдельные, менее жесткие требования в отношении собак-проводников.

Как отметил депутат Николай Селюк, депутаты также считают целесообразным одновременно с рассмотрением проекта федерального закона "Об ответственном обращении с животными" внести соответствующие изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях за нарушение требований, установленных указанным федеральным законом.

Похожие новости
Астрономы обнаружили второй естественный спутник Земли
00:06, 20 сентября 2017 Астрономы обнаружили второй естественный спутник Земли

Луна - не единственный спутник

Ведущий разработчик образовательных программ в России Александр Попов проводит встречи с педагогами Владивостока
23:06, 19 сентября 2017 Ведущий разработчик образовательных программ в России Александр Попов проводит встречи с педагогами Владивостока

В мае этого года Александр Попов уже побывал во Владивостоке

Школьникам Владивостока предлагают сыграть в игру «Поколение Next»
21:20, 19 сентября 2017 Школьникам Владивостока предлагают сыграть в игру «Поколение Next»

Игра проводится в 2 этапа

Во Владивостоке стартовал проект по безналичной оплате проезда в автобусах
20:24, 19 сентября 2017 Во Владивостоке стартовал проект по безналичной оплате проезда в автобусах

Планируется, что в тестовом режиме система будет работать в течение месяца

Лиза Вдовина приехала во Владивосток, прошлась по бутикам и нарастила волосы
19:25, 19 сентября 2017 Лиза Вдовина приехала во Владивосток, прошлась по бутикам и нарастила волосы

​Бывшая «светская львица» Приморья, а ныне – жительница и представительница шоу-биза Москвы, на неделю вернулась в «город нашенский»

До конца приема заявок на конкурс грантов «Молодежная инициатива» осталось 10 дней
19:04, 19 сентября 2017 До конца приема заявок на конкурс грантов «Молодежная инициатива» осталось 10 дней

Предзащита проектов состоится уже 30 сентября

Ближайшей ночью Владивосток накроют дожди
17:46, 19 сентября 2017 Ближайшей ночью Владивосток накроют дожди

Днем станет холоднее на 2–3 градуса