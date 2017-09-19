Приморье готово к отопительному сезону более чем на 90%

На сегодняшний день в крае подготовлено более 2300 километров тепловых сетей

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Готовность муниципалитетов Приморья к отопительному сезону в среднем составляет 93%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Так, все объекты теплоснабжения будут готовы к подаче тепла с 1 октября – в северных территориях края и с 15 октября – в остальных муниципалитетах.

На сегодняшний день по краю сети тепло-, водоснабжения и водотведения готовы на 94%, жилищный фонд – на 92,3%, социальные объекты – 96,4%, котельные – на 90%. В среднем, объекты по краю к отопительному сезону готовы на 93%.

Со всеми отстающими муниципалитетами сейчас ведется индивидуальная работа. В частности, отставания в подготовке к отопительному сезону есть в Дальнегорске, Дальнереченске, Лесозаводске, Находке, Партизанске, а также Дальнереченском, Лазовском, Михайловском, Ольгинском, Пожарском и Хасанском районах.

Вместе с тем, в Приморье продолжается модернизация оборудования, а также приобретение автоматизированных модульных котельных. Только в этом году запланирована установка 34 новых котельных, в том числе в Находке, Лесозаводске, Шкотовском и Надеждинском районах.

На сегодняшний день в крае подготовлено более 2300 километров тепловых сетей, более 4500 километров труб водоснабжения, почти 840 котельных. Кроме этого, предприятия энергетики к началу отопительного сезона приведут в порядок более 230 трансформаторов и почти 860 километров линий электропередач.