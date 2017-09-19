Треть заключенных в Приморье соседствуют в камерах с инфекционными больными

Результаты весеннего мониторинга-2017 озвучили во Владивостоке

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

Треть осужденных в колониях Приморского края содержатся с лицами, больными инфекционными заболеваниями (туберкулез, сифилис, чесотка, педикулез (вши) и другие). Об этом было заявлено в ходе состоявшегося во Владивостоке тематического круглого стола, сообщает корреспондент РИА VladNews

О соседстве с инфекционными больными-сокамерниками заявили 34% заключенных, опрошенных в ходе весеннего мониторинга, который проводился членами Общественной наблюдательной комиссии края. При этом, на момент анкетирования 58% осужденных отметили, что считают себя здоровыми, а 42% - имеют незначительные отклонения в состоянии здоровья. О наличии инвалидности сообщили 5,4% опрошенных.

38% человек отметили, что в период их водворения в карцер, ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиночные камеры медработники их не осматривали.

76,2% приморских заключенных удовлетворены общением с медиками, а 23,8% - не удовлетворены.

Отметим, что мониторинг в колониях 25-го региона проводился весной текущего года; были опрошены 1 175 осужденных из восьми краевых учреждений ГУФСИН (колонии №№ 6, 10, 20, 22, 27, 33, 41, а также лечебно-исправительное учреждение №47 в поселке Заводской). Проверка общественников была нацелена на объективную оценку состояния тюремной медицины, своевременности и доступности медицинской помощи осужденным. Проект по мониторингу медицинского обеспечения заключенных был реализован при помощи средств господдержки (гранта).