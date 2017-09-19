Календарь праздников на 2018 год: правительство составило праздничные дни для россиян

Самые длинные выходные ждут россиян в январе

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Правительство составило график выходных и праздничных дней в 2018 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Согласно графику выходных и праздничных дней, самые длинные выходные ждут россиян в январе: отдыхать можно будет с 1 по 8 января включительно. То есть, первый рабочий день после новогодних праздников – 9 января. В 2018 году 9 января выпадает на вторник.



Выходной день 6 января, который выпадает на субботу, переносится на 2 мая. Поэтому на первые майские выходные будет срезу 4 нерабочие дня: с 29 апреля по среду 2 мая. Правда придется перед этим поработать 6 дней, поскольку выходной день с субботы, 28 апреля, будет перенесен на понедельник, 30 апреля.





Кстати, три подряд будет в феврале по случаю празднования Дня защитника Отечества, так как 23 февраля приходится на пятницу. А это значит, что выходными будут 23, 24 и 25 февраля. 4 выходных будут в марте в связи с празднованием 8 марта Международного женского дня. Три подряд выходных дня в 2018 году власти запланировали в ноябре по случаю празднования Дня народного единства.



Перед празднованием Дня России вновь будет шестидневная рабочая неделя, поскольку выходной с Выходной с субботы, 9 июня, перенесут на понедельник, 11 июня. Таким образом, выходными будут 10 июня (воскресенье), 11 июня (понедельник), 12 июня (вторник).



Полностью календарь выходных и праздничных дней в 2018 году выглядит так:



с 30 декабря по 8 января

с 23 по 25 февраля

с 8 по 11 марта

с 29 апреля по 2 мая

9 мая

с 10 по 12 июня

c 3 по 5 ноября.