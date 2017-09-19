Поступок жительницы Владивостока удивил приморцев 16:17, 19 сентября Поступок жительницы Владивостока удивил приморцев (Фото)
Календарь праздников на 2018 год: правительство составило праздничные дни для россиян 16:06, 19 сентября Календарь праздников на 2018 год: правительство составило праздничные дни для россиян
Медицину в колониях Приморья оценили на «троечку» 15:53, 19 сентября Медицину в колониях Приморья оценили на «троечку»
Новостная лента
Сентябрь, 19 вторник
17:24
Игорь Пушкарев: «Меридианы Тихого» - это ежегодная культурная традиция Владивостока
17:20
Во Владивостоке в ДТП пострадали два человека
17:09
Приморье готово к отопительному сезону более чем на 90%
17:01
В приморском поселке пошла волна увольнений Эксклюзив
16:43
Мужчина получил травмы в ДТП с трамваем во Владивостоке Эксклюзив
16:30
Пенсионер пострадал в ДТП, которое сам и устроил во Владивостоке Эксклюзив
16:17
Поступок жительницы Владивостока удивил приморцев Фото
16:06
Календарь праздников на 2018 год: правительство составило праздничные дни для россиян
15:53
Медицину в колониях Приморья оценили на «троечку»
15:42
Эксперты обеспокоены сочетанием ВИЧ с туберкулезом в Приморье
15:30
Во Владивостоке по-прежнему собираются закрыть одно из старейших предприятий Видео
15:18
Во Владивостоке с побережья полуострова Песчаный добровольцы собрали тонну мусора
15:03
В Хабаровске задержана крупная контрабанда редчайшего лишайника с юга Приморья
14:53
В Приморье ищут пропавшего шесть лет назад мужчину Фото
14:41
Делаем Владивосток чище Видео
14:30
Эксперты: Заболевших гриппом в Приморье нет
14:19
Мультфильм юной художницы из Владивостока занял первое место в проекте Всероссийская анимационная летопись
14:07
Огнеборцы потушили квартиру в Партизанске
13:55
Двое приморцев разобрали на металл стоящую грузовую платформу
13:53
Сбербанк запустил «облачный» сервис «Моя торговля» для небольших торговых компаний
13:44
Во Владивосток ограничат движение и парковку автомобилей Адреса
13:34
Приморец устроился продавцом, чтобы украсть дорогие смартфоны
13:22
В Приморье работник железной дороги слил топливо с тепловоза
13:11
В городском Дворце детского творчества во Владивостоке открывается новый сезон
13:00
На улице Борисенко во Владивостоке дорожники сделали безопасные тротуары Фото
12:48
На Японию обрушился активный тайфун
12:35
Необычный «транспорт» угнали у жителей Приморья Фото
12:23
Борис Кубай: Сезон тайфунов для Приморского края закончился
12:11
Пьяный приморец попытался наколоть полицейского на вилы
12:00
Часть Владивостока еще на какое-то время останется без горячей воды Адреса
11:48
Неустойчивая погода ждет приморцев на этой неделе
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4201 (140) от 19 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Недожали...
Горбачева не сыграл, но президентом стал. Во Владивостоке
С приморских полей – на центральную площадь
Приморцы провели на больничном свыше трех миллионов дней
Тайфун прошел мимо?
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Календарь праздников на 2018 год: правительство составило праздничные дни для россиян

Самые длинные выходные ждут россиян в январе
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Правительство составило график выходных и праздничных дней в 2018 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Согласно графику выходных и праздничных дней, самые длинные выходные ждут россиян в январе: отдыхать можно будет с 1 по 8 января включительно. То есть, первый рабочий день после новогодних праздников – 9 января. В 2018 году 9 января выпадает на вторник.

Выходной день 6 января, который выпадает на субботу, переносится на 2 мая. Поэтому на первые майские выходные будет срезу 4 нерабочие дня: с 29 апреля по среду 2 мая. Правда придется перед этим поработать 6 дней, поскольку выходной день с субботы, 28 апреля, будет перенесен на понедельник, 30 апреля.


Кстати, три подряд будет в феврале по случаю празднования Дня защитника Отечества, так как 23 февраля приходится на пятницу. А это значит, что выходными будут 23, 24 и 25 февраля. 4 выходных будут в марте в связи с празднованием 8 марта Международного женского дня. Три подряд выходных дня в 2018 году власти запланировали в ноябре по случаю празднования Дня народного единства.

Перед празднованием Дня России вновь будет шестидневная рабочая неделя, поскольку выходной с Выходной с субботы, 9 июня, перенесут на понедельник, 11 июня. Таким образом, выходными будут 10 июня (воскресенье), 11 июня (понедельник), 12 июня (вторник).

Полностью календарь выходных и праздничных дней в 2018 году выглядит так:

с 30 декабря по 8 января
с 23 по 25 февраля
с 8 по 11 марта
с 29 апреля по 2 мая
9 мая
с 10 по 12 июня
c 3 по 5 ноября.

Похожие новости
Медицину в колониях Приморья оценили на «троечку»
15:53, 19 сентября 2017 Медицину в колониях Приморья оценили на «троечку»

Эксперты опросили более тысячи заключенных в возьми учреждениях ГУФСИН края

Во Владивостоке с побережья полуострова Песчаный добровольцы собрали тонну мусора
15:18, 19 сентября 2017 Во Владивостоке с побережья полуострова Песчаный добровольцы собрали тонну мусора

Вопросы экологической культуры остаются в городе актуальными

Сбербанк запустил «облачный» сервис «Моя торговля» для небольших торговых компаний
13:53, 19 сентября 2017 Сбербанк запустил «облачный» сервис «Моя торговля» для небольших торговых компаний

Сервис объединяет в одной системе продажи, закупки, склад, финансы и CRM

Во Владивосток ограничат движение и парковку автомобилей
13:44, 19 сентября 2017 Во Владивосток ограничат движение и парковку автомобилей

В приморской столице пройдет международный марафон «Мосты Владивостока»

На улице Борисенко во Владивостоке дорожники сделали безопасные тротуары
13:00, 19 сентября 2017 На улице Борисенко во Владивостоке дорожники сделали безопасные тротуары

Дорожники завершили работы по благоустройству

Борис Кубай: Сезон тайфунов для Приморского края закончился
12:23, 19 сентября 2017 Борис Кубай: Сезон тайфунов для Приморского края закончился

Начальник Примгидромета прокомментировал обстановку

Часть Владивостока еще на какое-то время останется без горячей воды
12:00, 19 сентября 2017 Часть Владивостока еще на какое-то время останется без горячей воды

В приморский столице завершились осенние гидравлические испытания