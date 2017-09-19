Медицину в колониях Приморья оценили на «троечку»

Эксперты опросили более тысячи заключенных в возьми учреждениях ГУФСИН края

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Эксперты оценили уровень медицины в колониях Приморского края: отмечается положительная динамика в медицинском обеспечении заключенных по сравнению с уровнем 2015 года. Так, специалисты в ходе прошедшего во Владивостоке тематического круглого стола сошлись во мнении, что в 2017 году медицина в колониях Приморья достойна твердых 3,5 баллов из 5, сообщает корреспондент РИА VladNews. Вместе с тем у специалистов вызывают тревогу проблемы, решение которых, по мнению членов ОНК, лежит на региональном и федеральном уровне.

Отметим, что мониторинг в колониях 25-го региона проводился весной текущего года; были опрошены 1 175 осужденных из восьми краевых учреждений ГУФСИН (колонии №№ 6, 10, 20, 22, 27, 33, 41, а также лечебно-исправительное учреждение №47 в поселке Заводской). Проверка общественников была нацелена на объективную оценку состояния тюремной медицины, своевременности и доступности медицинской помощи осужденным. Проект по мониторингу медицинского обеспечения заключенных был реализован при помощи средств господдержки (гранта).