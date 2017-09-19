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Общество

Ведущий разработчик образовательных программ в России Александр Попов проводит встречи с педагогами Владивостока

В мае этого года Александр Попов уже побывал во Владивостоке
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

«Мы не верим в гениальность. Мы верим в волю, мышление и деятельность каждого человека». Это ключевая идея разработчиков компетентностного подхода в образовании. С идеей такого подхода педагогов Владивостока по приглашению управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города в эти дни знакомит доктор философских наук Александр Попов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Александр Попов является руководителем Лаборатории компетентностных практик образования Московского городского педагогического университета, главным научным сотрудником Федерального института развития образования Министерства образования и науки РФ, генеральным директором АНО ДПО «Открытое образование», директором Российской компетентностной олимпиады, автором более 100 научных публикаций.

В мае этого года Александр Попов уже побывал во Владивостоке, организовав для педагогов краевого центра семинар «Компетентностный подход в условиях реализации ФГОС». Это событие активизировало учителей и педагогов дополнительного образования осваивать проблемно-задачную педагогику, когда уроки выстраиваются по другому принципу, чем обычно: сюжет, сценарий, интрига, задача.

В нынешний приезд во Владивосток Александр Попов уже провел образовательные сессии с командами 12 школ, которые победили в конкурсе на получение гранта главы города в сфере образования. Как специалист в проектном управлении, московский гость помог педагогам разобраться с тонкостями современной организации командной работы.

На семинаре «Кадровый резерв», который был организован для молодых учителей, была проведена организационно-деятельностная игра, в ходе которой ее участники выявили проблематику муниципальной системы образования, провели командную работу по решению управленческих задач, разработали «идеальные» сети образовательных учреждений Владивостока 2024 года. Самые логичные и системные предложения выдвинули команды «Профи» и «Цели». Разработки первой команды основывались на создании кластеров, вторая предложила формирование уклада школ как социокультурных центров, оживляющих и облагораживающих окружающие территории.

Третье образовательное событие, в котором примет участие московский специалист, – это проектная сессия по развитию во Владивостоке дополнительного образования.

Какое из направлений в дальнейшем будет сопровождать во Владивостоке Александр Попов, являющийся специалистом по организационно-управленческой работе с системами образования таких субъектов и муниципалитетов, как Красноярский край, Ханты-Мансийский АО, Томск, Новосибирск, Екатеринбург, Москва, станет известно уже в завершение его визита, 22 сентября.

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