Поступок жительницы Владивостока удивил приморцев

Однако нашлись и те, кто осудил действие

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Девушка из Владивостока удивила своим поступком местных жителей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dpscontrol.

Как стало известно корреспонденту агентства, к администратору одного из популярных в интернете паблика обратилась девушка, которая рассказала, что на полу супермаркета, у кассы, нашла 500 рублей. Искать хозяев девушка сочла неразумным, потому, чтобы потерявший деньги не проклинал ее, решила перевести финансы в благотворительный фонд:

Многие похвалили достойный поступок девушки. Однако, нашлись и те, кто отнесся к действию с порицанием:

"Хорошо быть добрым за чужой счёт. Пожертвовать ЧУЖИЕ деньги. Зачем смотреть камеры, искать владельца? Лучше выпендриться", - пишет разгневанный подписчик сообщества.

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