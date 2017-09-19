В ДВФУ отметили День первокурсника

Щепотка удачи, немного терпения, целое ведро знаний –студенческая закваска готова

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Познакомиться с первокурсниками, которых, к слову, в этом году в ДВФУ более шести тысяч, вышли директора всех шести школ. Преподаватели желали студентам успехов в учебе, творческих и научных прорывов. Сами первокурсники о проблемах пока не думают. Сейчас их задача — изучить кампус, ознакомиться с молодежными культурными, научными и спортивными организациями, которые есть в университете. Первое знакомство состоялось в рамках праздника- представители коллективов творческого центра подготовили ряд номеров Вечером ребят порадует вечеринка под открытым небом, а же завтра новоиспеченных студентов ждут первые пары, задания и знакомство с одногруппниками, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.