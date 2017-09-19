Тропический ливень обрушился на Владивосток 19:40, 19 сентября Тропический ливень обрушился на Владивосток (Фото и Видео)
Суд изменил меру пресечения бывшему вице-губернатору Приморья 19:31, 19 сентября Суд изменил меру пресечения бывшему вице-губернатору Приморья
Лиза Вдовина приехала во Владивосток, прошлась по бутикам и нарастила волосы 19:25, 19 сентября Лиза Вдовина приехала во Владивосток, прошлась по бутикам и нарастила волосы (Видео)
Новостная лента
Сентябрь, 19 вторник
23:42
Игорь Пушкарев: «Меридианы Тихого» - это ежегодная культурная традиция Владивостока
23:06
Ведущий разработчик образовательных программ в России Александр Попов проводит встречи с педагогами Владивостока
22:32
В ДВФУ отметили День первокурсника Видео
21:20
Школьникам Владивостока предлагают сыграть в игру «Поколение Next»
20:24
Во Владивостоке стартовал проект по безналичной оплате проезда в автобусах Фото
19:40
Тропический ливень обрушился на Владивосток Фото и Видео
19:31
Суд изменил меру пресечения бывшему вице-губернатору Приморья
19:25
Лиза Вдовина приехала во Владивосток, прошлась по бутикам и нарастила волосы Видео
19:04
До конца приема заявок на конкурс грантов «Молодежная инициатива» осталось 10 дней
18:42
В Ботаническом саду – осенняя ярмарка Видео
17:59
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчёва сдался ФСБ
17:46
Ближайшей ночью Владивосток накроют дожди
17:32
Во Владивостоке 15-летнюю девушку сбил поезд
17:20
Во Владивостоке в ДТП пострадали два человека
17:09
Приморье готово к отопительному сезону более чем на 90%
17:01
В приморском поселке пошла волна увольнений Эксклюзив
16:43
Мужчина получил травмы в ДТП с трамваем во Владивостоке Эксклюзив
16:30
Пенсионер пострадал в ДТП, которое сам и устроил во Владивостоке Эксклюзив
16:17
Поступок жительницы Владивостока удивил приморцев Фото
16:06
Календарь праздников на 2018 год: правительство составило праздничные дни для россиян
15:53
Медицину в колониях Приморья оценили на «троечку»
15:42
Эксперты обеспокоены сочетанием ВИЧ с туберкулезом в Приморье
15:30
Во Владивостоке по-прежнему собираются закрыть одно из старейших предприятий Видео
15:18
Во Владивостоке с побережья полуострова Песчаный добровольцы собрали тонну мусора
15:03
В Хабаровске задержана крупная контрабанда редчайшего лишайника с юга Приморья
14:53
В Приморье ищут пропавшего шесть лет назад мужчину Фото
14:41
Делаем Владивосток чище Видео
14:30
Эксперты: Заболевших гриппом в Приморье нет
14:19
Мультфильм юной художницы из Владивостока занял первое место в проекте Всероссийская анимационная летопись
14:07
Огнеборцы потушили квартиру в Партизанске
13:55
Двое приморцев разобрали на металл стоящую грузовую платформу
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4201 (140) от 19 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Недожали...
Горбачева не сыграл, но президентом стал. Во Владивостоке
С приморских полей – на центральную площадь
Приморцы провели на больничном свыше трех миллионов дней
Тайфун прошел мимо?
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
8 канал

В ДВФУ отметили День первокурсника

Щепотка удачи, немного терпения, целое ведро знаний –студенческая закваска готова
Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Познакомиться с первокурсниками, которых, к слову, в этом году в ДВФУ более шести тысяч, вышли директора всех шести школ. Преподаватели желали студентам успехов в учебе, творческих и научных прорывов. Сами первокурсники о проблемах пока не думают. Сейчас их задача — изучить кампус, ознакомиться с молодежными культурными, научными и спортивными организациями, которые есть в университете. Первое знакомство состоялось в рамках праздника- представители коллективов творческого центра подготовили ряд номеров Вечером ребят порадует вечеринка под открытым небом, а же завтра новоиспеченных студентов ждут первые пары, задания и знакомство с одногруппниками, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Похожие новости
В Ботаническом саду – осенняя ярмарка
18:42, 19 сентября 2017 В Ботаническом саду – осенняя ярмарка

Все растения выращены на территории Ботанического сада ДВО РАН

Во Владивостоке по-прежнему собираются закрыть одно из старейших предприятий
15:30, 19 сентября 2017 Во Владивостоке по-прежнему собираются закрыть одно из старейших предприятий

Уже в конце сентября сотрудники бутощебеночного завода могут остаться без работы

Делаем Владивосток чище
14:41, 19 сентября 2017 Делаем Владивосток чище

Волонтерам предстояло убрать относительно небольшой участок береговой линии острова Русского.

Международный заплыв «Дружба» объединил пловцов из Китая и Приморья
02:23, 16 сентября 2017 Международный заплыв «Дружба» объединил пловцов из Китая и Приморья

Участникам предстояло проплыть вокруг полуострова Басаргина

Жюри подводят итоги юбилейных «Меридианов»
23:14, 15 сентября 2017 Жюри подводят итоги юбилейных «Меридианов»

Кинопоказ завершен

Крупные соревнования по гребле «Быстрые вёсла» прошли во Владивостоке
20:12, 15 сентября 2017 Крупные соревнования по гребле «Быстрые вёсла» прошли во Владивостоке

Состязания стали последними в городе в этом году

Афиша культурных событий 15 — 17 сентября
16:46, 15 сентября 2017 Афиша культурных событий 15 — 17 сентября

Куда сходить в ближайшие дни