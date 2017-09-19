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Эксперты обеспокоены сочетанием ВИЧ с туберкулезом в Приморье

Во Владивостоке состоялось заседание Координационного Совета по борьбе с ВИЧ-инфекцией
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке состоялось заседание Координационного Совета по борьбе с ВИЧ-инфекцией, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

На заседании была представлена информация по вопросам:

- О состоянии сочетанной инфекции ВИЧ/туберкулез на территории Приморского края. Проведение химиопрофилактики туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов за период с 1 августа 2016 по 01 августа 2017 года.

- Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции, организация и проведение диспансеризации пациентов с ВИЧ-инфекцией в Уссурийском городском округе.

Проведена оценка организации проведения химиопрофилактики туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов, обеспеченности противотуберкулезными препаратами медицинских организаций, полноты обследования ВИЧ-инфицированных на туберкулез. Рассмотрены вопросы качества диспансеризации, лечения ВИЧ-инфицированных пациентов, состояние перинатальной профилактики ВИЧ-инфекции от матери к ребенку в Уссурийском ГО.

По итогам работы Совета поставлены задачи по улучшению качества мероприятий по скринингу туберкулеза (иммунодиагностика, лучевое обследование, консультация фтизиатра), принятию мер, повышающих качество диспансеризации пациентов с ВИЧ-инфекцией.

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