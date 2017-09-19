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Общество

Во Владивостоке с побережья полуострова Песчаный добровольцы собрали тонну мусора

Вопросы экологической культуры остаются в городе актуальными
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на полуострове Песчаный 17 сентября состоялась акция по санитарной очистке побережья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Ее организаторами выступили участники культурного центра «Новый акрополь» при поддержке администрации города. Здесь добровольцы собрали девяносто 160-литровых мешков мусора. Это почти тонна отходов, которая осталась после летнего отдыха горожан и туристов.

В прошлом году в октябре мы уже прибирали эту территорию. Изменилось ли что-то на побережье? На первый взгляд, мусора стало немного меньше. Но печально, что эта ситуация имеет многолетнюю историю и кардинального решения пока нет. Мы снова собрали тонну мусора, который состоит из пластиковых и стеклянных бутылок, полиэтиленовой упаковки, – рассказала руководитель культурного центра Юлия Морозова. – Из года в год приезжают на отдых одни и те же люди. Местные жители от безысходности закапывают или частично сжигают оставшийся после них мусор. Радует, что есть существенная поддержка со стороны администрации Владивостока и других партнеров акции, которые помогают с инвентарем и вывозом собранного мусора».

Вопросы экологической культуры остаются в городе актуальными. В акциях по санитарной очистке, которые организованы мэрией, регулярно принимают участие волонтеры, общественные организации, школьники и студенты. Также важной составляющей деятельности администрации города остается экологическое образование молодых людей.

Мэрия также поддерживает различные общественные инициативы в сфере экологии. Яркий тому пример – проект «Остров мечты».

Мероприятия проходят в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Владивостока». Эта программа направлена на привлечение горожан к участию в проектах экологической направленности, а также повышение экологической культуры и ответственности граждан за состояние окружающей среды.

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