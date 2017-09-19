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8 канал

В Ботаническом саду – осенняя ярмарка

Все растения выращены на территории Ботанического сада ДВО РАН
Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Ярмарка саженцев и цветов в Ботаническом саду проходит дважды в год: осенью и весной на протяжении двух дней. Спрос на растения высокий – сотрудникам даже некогда присесть, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Все растения, представленные на выставке, выращены на территории Ботанического сада ДВО РАН. Есть варианты для комнатных условий и во дворе. Особой популярностью у посетителей пользуются ирисы и пионы. А вот про многолетник «гинкго билоба» знают немногие. Однако история этого дерева весьма интересная.

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