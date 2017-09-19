В Приморье ищут пропавшего шесть лет назад мужчину

Родственники не теряют надежды найти Александра

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье разыскивают мужчину, который пропал шесть лет назад, сообщает РИА VladNews со ссылкой dps_control.

Оболонков Александр 1984 года рождения выехал на вахту в лесной массив 35-40 км от села Анучино из села Булыга-Фадеево (Чугуевский район) 23 ноября 2011 года, и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: на вид 27-28 лет, рост около 155-160 см, крепкого телосложения, лицо круглое в веснушках, глаза большие голубые, волосы вьющиеся, рыжие.

Был одет: черная вязанная майка, камуфлированная серо-черно-белая куртка, джинсы светло-голубые, рубашка на замке до груди с отложенным воротником серого цвета, берцы серого цвета, штаны шерстяные с начесом.



Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Александра,

просим позвонить по телефонам:

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