В Приморье ищут пропавшего шесть лет назад мужчину 14:53, 19 сентября В Приморье ищут пропавшего шесть лет назад мужчину (Фото)
Во Владивосток ограничат движение и парковку автомобилей 13:44, 19 сентября Во Владивосток ограничат движение и парковку автомобилей (Адреса)
Необычный «транспорт» угнали у жителей Приморья 12:35, 19 сентября Необычный «транспорт» угнали у жителей Приморья (Фото)
Новостная лента
Сентябрь, 19 вторник
15:46
Игорь Пушкарев: «Меридианы Тихого» - это ежегодная культурная традиция Владивостока
15:42
Эксперты обеспокоены сочетанием ВИЧ с туберкулезом в Приморье
15:30
Во Владивостоке по-прежнему собираются закрыть одно из старейших предприятий Видео
15:18
Во Владивостоке с побережья полуострова Песчаный добровольцы собрали тонну мусора
15:03
В Хабаровске задержана крупная контрабанда редчайшего лишайника с юга Приморья
14:53
В Приморье ищут пропавшего шесть лет назад мужчину Фото
14:41
Делаем Владивосток чище Видео
14:30
Эксперты: Заболевших гриппом в Приморье нет
14:19
Мультфильм юной художницы из Владивостока занял первое место в проекте Всероссийская анимационная летопись
14:07
Огнеборцы потушили квартиру в Партизанске
13:55
Двое приморцев разобрали на металл стоящую грузовую платформу
13:53
Сбербанк запустил «облачный» сервис «Моя торговля» для небольших торговых компаний
13:44
Во Владивосток ограничат движение и парковку автомобилей Адреса
13:34
Приморец устроился продавцом, чтобы украсть дорогие смартфоны
13:22
В Приморье работник железной дороги слил топливо с тепловоза
13:11
В городском Дворце детского творчества во Владивостоке открывается новый сезон
13:00
На улице Борисенко во Владивостоке дорожники сделали безопасные тротуары Фото
12:48
На Японию обрушился активный тайфун
12:35
Необычный «транспорт» угнали у жителей Приморья Фото
12:23
Борис Кубай: Сезон тайфунов для Приморского края закончился
12:11
Пьяный приморец попытался наколоть полицейского на вилы
12:00
Часть Владивостока еще на какое-то время останется без горячей воды Адреса
11:48
Неустойчивая погода ждет приморцев на этой неделе
11:36
Жители приморского поселка оказались в коммунальном аду? Фото и Видео
11:24
Экс-вице-губернатор Приморья Евгений Вишняков оказался в карцере СИЗО Владивостока
11:13
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна Фото
11:01
Горожан приглашают на Сорочинскую ярмарку
10:49
В Приморье пропал ребенок
10:37
Одной из локальных площадок в День тигра станет «Спиннер-фест»
10:25
За сутки в Приморье потушили 11 пожаров
10:13
Три междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 19 сентября
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4201 (140) от 19 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Недожали...
Горбачева не сыграл, но президентом стал. Во Владивостоке
С приморских полей – на центральную площадь
Приморцы провели на больничном свыше трех миллионов дней
Тайфун прошел мимо?
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

В Приморье ищут пропавшего шесть лет назад мужчину

Родственники не теряют надежды найти Александра
Фото: dps_control Фото: dps_control
Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье разыскивают мужчину, который пропал шесть лет назад, сообщает РИА VladNews со ссылкой dps_control.

Оболонков Александр 1984 года рождения выехал на вахту в лесной массив 35-40 км от села Анучино из села Булыга-Фадеево (Чугуевский район) 23 ноября 2011 года, и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: на вид 27-28 лет, рост около 155-160 см, крепкого телосложения, лицо круглое в веснушках, глаза большие голубые, волосы вьющиеся, рыжие.

Был одет: черная вязанная майка, камуфлированная серо-черно-белая куртка, джинсы светло-голубые, рубашка на замке до груди с отложенным воротником серого цвета, берцы серого цвета, штаны шерстяные с начесом.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Александра,
просим позвонить по телефонам:

8 (42362) 91-9-07, 91-3-57 или 02, 102 – полиция
8 914 721 22 32– волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Похожие новости
Огнеборцы потушили квартиру в Партизанске
14:07, 19 сентября 2017 Огнеборцы потушили квартиру в Партизанске

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Двое приморцев разобрали на металл стоящую грузовую платформу
13:55, 19 сентября 2017 Двое приморцев разобрали на металл стоящую грузовую платформу

Борта они сдали - а деньги потратили на личные нужды

Приморец устроился продавцом, чтобы украсть дорогие смартфоны
13:34, 19 сентября 2017 Приморец устроился продавцом, чтобы украсть дорогие смартфоны

Общая сумма похищенного превысила 450 тысяч рублей

В Приморье работник железной дороги слил топливо с тепловоза
13:22, 19 сентября 2017 В Приморье работник железной дороги слил топливо с тепловоза

После задержания мужчина признался в содеянном

На Японию обрушился активный тайфун
12:48, 19 сентября 2017 На Японию обрушился активный тайфун

Есть пострадавшие и погибшие, несколько человек пропали без вести

Необычный «транспорт» угнали у жителей Приморья
12:35, 19 сентября 2017 Необычный «транспорт» угнали у жителей Приморья

Пострадавшие просят помощи очевидцев

Пьяный приморец попытался наколоть полицейского на вилы
12:11, 19 сентября 2017 Пьяный приморец попытался наколоть полицейского на вилы

На буйного гражданина надели наручники - и он начал материться