Во Владивостоке по-прежнему собираются закрыть одно из старейших предприятий

Уже в конце сентября сотрудники бутощебеночного завода могут остаться без работы

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Ситуация вокруг бетощебеночного завода во Владивостоке продолжает накаляться и подходит к точке своего кипения. В Департаменте природных ресурсов сегодня находится ПЯТЫЙ проект технической документации, который вот уже два года ведомство не хочет согласовать заводу, рассказали сегодня в эфире радио Лемма журналисту Андрею Калачинскому управляющий ВБЩЗ – Андрей Новиков и технический директор Василий Иванов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.