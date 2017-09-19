Ситуация вокруг бетощебеночного завода во Владивостоке продолжает накаляться и подходит к точке своего кипения. В Департаменте природных ресурсов сегодня находится ПЯТЫЙ проект технической документации, который вот уже два года ведомство не хочет согласовать заводу, рассказали сегодня в эфире радио Лемма журналисту Андрею Калачинскому управляющий ВБЩЗ – Андрей Новиков и технический директор Василий Иванов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Во Владивостоке по-прежнему собираются закрыть одно из старейших предприятий
Уже в конце сентября сотрудники бутощебеночного завода могут остаться без работыВладивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.
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