В Хабаровске задержана крупная контрабанда редчайшего лишайника с юга Приморья

Браконьеры нанесли серьезный удар по природе региона

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело в отношении трех членов экипажа теплохода «70 лет Победы» по факту контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Приморского края: на судне, убывающем их Хабаровска в Фуюань, в кустарном тайнике в рулевой рубке за панелью управления теплохода были обнаружены 330 килограммов исчезающего лишайника, в РФ растущего только на юге Приморья - умбиликарии съедобной, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. Рыночная стоимость такого количества данного «деликатеса» составляет около 6 миллионов рублей.

В Японии и Китае умбиликария съедобная считается дорогим деликатесом. Растение растет крайне медленно - от десятых долей миллиметра до одного сантиметра в год. Как итог, урон, нанесенный браконьерами природе Приморья, может быть восполнен не ранее, чем через несколько веков.

Кому и для каких целей предназначался уникальный груз, покажет расследование. А на данный момент Хабаровской таможней возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда, совершенная группой лиц». Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет, со штрафом в размере до одного миллиона рублей.