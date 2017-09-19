Делаем Владивосток чище

Волонтерам предстояло убрать относительно небольшой участок береговой линии острова Русского.

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Сделать город чище в этот раз вызвались сотрудники компании сотовой связи. Ребята обратились в администрацию города с просьбой посодействовать их благим намерениям. Мэрия не отказала и выдала волонтерам весь необходимый инвентарь, организовала доставку людей на место, а также музыкальное сопровождение — чтобы заниматься уборкой острова было не только полезно, но и весело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Более 30 мешков мусора собрано волонтерами за первые полчаса проведения акции. Заметим, это не самое грязное побережье Русского острова. Мусор предстояло не просто собрать, но и разобрать по группам. Пластик, стекло, строительный мусор, жестяные банки, бумагу складывали по отдельным мешкам. Участники эко-субботника трудностей не испугались и скрупулезно сортировали отходы. Многие убирают за другими уже не первый год.

Позже весь собранный и рассортированный мусор будет вывезен на Спецзавод №1 – на переработку. А отдыхающим надо помнить — чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят и с уважением относиться к природе.