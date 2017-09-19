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Эксперты: Заболевших гриппом в Приморье нет

Сейчас регистрируются заболеваемость негриппозными респираторными вирусами
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Заболеваемость ОРВИ в Приморском крае сохраняется на неэпидемическом уровне, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость обусловлена негриппозными респираторными вирусами: риновирусами и вирусами парагриппа. Заболевших гриппом на территории края нет.

По последним данным, с 1 сентября в Приморье привито от гриппа 171 952 человека, в том числе 32493 ребенка. Наиболее активно прививки против гриппа получают медицинские работники (привито 54,1% от подлежащих прививкам), работники образовательных учреждений (привито 36,5% от подлежащих прививкам), лица с хроническими заболеваниями (привито 21,4% от подлежащих прививкам). Также в рамках календаря профилактических прививок прививаются дети с 6 месяцев, дети посещающие дошкольные учреждения, школьники, призывники, взрослые старше 60 лет. Охват прививками населения составляет 9,3%. До окончания прививочной компании против гриппа планируется охватить 40% населения Приморского края.

На формирование иммунитета к вирусу гриппа требуется не менее 14 дней. Поэтому прививку необходимо делать заранее, до начала подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. За этот период иммунная система успевает выработать специфические антитела к вирусу гриппа и, тем самым, обезопасить его от заболевания или от осложнения гриппа.

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