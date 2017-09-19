Мультфильм юной художницы из Владивостока занял первое место в проекте Всероссийская анимационная летопись

«Подвиг моего прадедушки под городом Муданцзян»

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Стали известны результаты народного голосования по итогам фестивального показа мультфильмов, созданных в рамках проекта Всероссийская анимационная летопись «Герои моей семьи – герои моей страны», рассказывающего о родных людях, жизнью и подвигом которых гордится каждая семья и страна, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Мультфильм «Подвиг моего прадедушки под городом Муданцзян» из Владивостока – первый в списке победителей.

Фестивальные показы проводились в десяти городах России, в том числе во Владивостоке. Все зрители были участниками «Большого народного жюри». По итогам этого голосования из 66 мультфильмов было выбрано девять, которые опередили других по части анимационного мастерства.

Первым в списке победителей – мультфильм «Подвиг моего прадедушки под городом Муданцзян», созданный семьёй Дарьи Передериевой, воспитанницы студии экологических анимационных фильмов «Ручеёк» владивостокского городского Дворца детского творчества. Руководитель проекта по созданию фильма – Галина Чан, инициатор и создатель студии «Ручеёк».

Работа над сценарием заняла 20 часов суммарного времени. Для 15-ти персонажей мультфильма было нарисовано 32 бумажные марионетки и было создано 20 различных сцен. Суммарное время, потраченное на рисование, составило 72 часа, общее время перекладки и фотографирования – еще 72. Всего было сделано 2876 фотографий. Продолжительность мультфильма – 8 минут 30 секунд.

Вот что говорит Дарья Передериева о своём участии в проекте: «Этот проект мне запомнился тем, что во время его подготовки я узнала много нового, например об обычаях жителей Японии или военных событиях Великой Отечественной войны. Эта работа заняла немало времени, и я горжусь результатом. Для меня победа в конкурсе не главное, но все-таки я считаю, что наш мультфильм получился одним из лучших».

Мама Дарьи, Елена Передериева, учитель гимназии № 2 Владивостока, принимавшая активное участие в перекладывании мультфильма, делится своими впечатлениями о проекте: «Я очень благодарна организаторам Всероссийского проекта за полученную возможность рассказать о подвиге нашего дедушки под городом Муданьцзян. Это замечательно, когда дети и подростки из разных уголков страны могут с гордостью поделиться историей своей семьи, создавая настоящие мультфильмы. Эти мультфильмы потом на протяжении долгих лет будут храниться в семейных архивах как большая ценность и напутствие будущим поколениям».

Авторы всех мультфильмов уже получили дипломы участников проекта. И все работы будут размещены на сайте Бессмертного Полка.

Посмотреть мультфильм можно на сайте проекта Всероссийская анимационная летопись (ссылка на фильм http://xn--c1aehcqmdp.xn--p1acf/?p=498).