Огнеборцы потушили квартиру в Партизанске

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу города Партизанска, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре в квартире дома, расположенного на улице Народная.

Уже через две минуты на место происшествия прибыли первые бригады огнеборцев и приступили к тушению. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. В ходе проведённой разведки был установлен очаг возгорания. В квартире горели рама, дверной проём, личные вещи и мебель.

Общая площадь возгорания составила 15 кв. м. На тушении пожара были задействованы 8 человек личного состава и 3 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.