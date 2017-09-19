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Общество

Во Владивосток ограничат движение и парковку автомобилей

В приморской столице пройдет международный марафон «Мосты Владивостока»
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

В субботу, 23 сентября, в приморской столице пройдет международный марафон «Мосты Владивостока», приуроченный к городскому экологическому празднику Дню тигра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В целях обеспечения безопасности участников и болельщиков этого крупного спортивного мероприятия в этот день будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств на ряде автомобильных дорог Владивостока.

В районе центра Владивостока и Золотого моста движение и парковка транспортных средств будут ограничены:

1. с 9:00 до 15:10 на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Светланской: от пересечения с улицей Баневура до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Лазо: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Светланской;

- по улице Корабельной Набережной: от дома № 66 по улице Светланской до дома № 1 по улице Корабельной Набережной;

- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Корабельной Набережной;

- по участку автомобильной дороги от пересечения с улицей Корабельной Набережной до пересечения с улицей Светланской;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Адмирала Фокина до пересечения с улицей Береговой;

- по улице Петра Великого: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с Почтовым переулком.


2. с 10:30 до 15:00 движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках:

- по улице Луцкого: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Всеволода Сибирцева;

- по улице Всеволода Сибирцева: от пересечения с улицей Луцкого до пересечения с улицей Пушкинской;

- по улице Пушкинской: от пересечения с улицей Всеволода Сибирцева до пересечения с улицей Баневура.

3. с 10:30 до 15:00 на участке автомобильной дороги от пересечения с улицей Пушкинской до пересечения с улицей Светланской;

4. с 15:00 до 17:30 по улице Корабельной Набережной от дома № 66 по улице Светланской до пересечения со Светланским переулком.

В районе острова Русский движение и парковка транспортных средств будут ограниченны:

- с 8:30 до 13:00 по Университетскому проспекту от пересечения с подъездом к Ворошиловской батарее до кольцевой развязки мостового перехода «Русский мост» по направлению от пересечения с подъездом к Ворошиловской батарее до кольцевой развязки мостового перехода «Русский мост».

В районе Русского моста движение и парковка транспортных средств будут ограничены:

1. с 9:00 до 9:10 по улице Бархатной в районе дома № 16а по улице Бархатной по направлению к мостовому переходу «Русский мост»;

2. с 10:00 до 14:00 по улице Бархатной от дома № 16а по улице Бархатной до дома № 44 по улице Басаргина.

В районе мыса Чуркина движение и парковка транспортных средств будут ограничены:

1. с 10:00 до 14:00 по участку автомобильной дороги от дома № 16б по улице Катерной до дома № 41 по улице Коммунаров по направлению от улицы Катерной до улицы Коммунаров;

2. с 10:00 до 14:30 по улицам Героев-Тихоокеанцев, Олега Кошевого, Калинина от дома № 41 по улице Коммунаров до дома № 275 по улице Калинина по направлению от улицы Героев-Тихоокеанцев до улицы Калинина;

3. с 10:30 до 14:50 следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Очаковской: от пересечения с улицей Харьковской до пересечения с улицей Ужгородской;

- по улице Ужгородской: от пересечения с улицей Очаковской до пересечения с улицей Надибаидзе;

- по улице Надибаидзе: от пересечения с улицей Ужгородской до пересечения с улицей Калинина;

- по участку автомобильной дороги от дома № 273а по улице Калинина до пересечения с улицей Черемуховой.

На данные периоды времени 23 сентября объезд будет организован:

- с 9:00 до 13:00 по Университетскому проспекту от кольцевой развязки мостового перехода «Русский мост» до пересечения с подъездом к Ворошиловской батарее;

- с 10:30 до 14:00 по улицам Борисенко, Архангельской, Можайской, Новороссийской и Басаргина;

- с 10:50 до 15:10 по Океанскому проспекту, улицам Семеновской, Уборевича, Суханова, Всеволода Сибирцева и Капитана Шефнера.

Как отмечают организаторы марафона, все участки городских дорог, которые перекроют на время проведения марафона, можно будет объехать. Исключением является только остров Русский: с 9:00 до 13:00 выезд оттуда будет ограничен. Таким образом, автомобилисты на период проведения марафона смогут двигаться только в сторону острова Русский, но проехать по мостам в город можно будет только после завершения времени перекрытия. В экстренных случаях остров можно будет покинуть на специальных сопровождающих автомобилях с надписью «Марафон».

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