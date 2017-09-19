Двое приморцев разобрали на металл стоящую грузовую платформу

Борта они сдали - а деньги потратили на личные нужды

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

На станции Спасск-Дальний Приморского края двое местных жителей украли с грузовой платформы, стоящей на путях, шесть металлических бортов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции ДФО. Преступление было совершено путем открытого доступа.

Похищенное они сдали в пункт приема металла, а деньги потратили на личные нужды. В отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Злоумышленники были задержаны в ходе операции «Грузы».