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Двое приморцев разобрали на металл стоящую грузовую платформу

Борта они сдали - а деньги потратили на личные нужды
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

На станции Спасск-Дальний Приморского края двое местных жителей украли с грузовой платформы, стоящей на путях, шесть металлических бортов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции ДФО. Преступление было совершено путем открытого доступа. 

Похищенное они сдали в пункт приема металла, а деньги потратили на личные нужды. В отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Злоумышленники были задержаны  в ходе операции «Грузы».

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