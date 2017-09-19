Приморец устроился продавцом, чтобы украсть дорогие смартфоны

Общая сумма похищенного превысила 450 тысяч рублей

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке окончено расследование уголовного дела о хищении чужого имущества в крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

36-летний мужчина устроился на работу в качестве специалиста по продажам в сотовый ритейл. Получив свободный доступ к товарам, злоумышленник похитил несколько смартфонов премиум-класса с целью последующей продажи и присвоения вырученных денег. Тем самым предприятию причинен материальный ущерб на сумму более 450 тысяч рублей.

Следователем отдела полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного Кодекса Российской Федерации (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере).

В ходе следствия доказана причастность обвиняемого к совершению преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фигуранту уголовного дела может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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