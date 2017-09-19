Пьяный приморец попытался наколоть полицейского на вилы

На буйного гражданина надели наручники - и он начал материться

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Прокуратурой города Спасск-Дальний Приморского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу местного жителя, который обвиняется в совершении преступлений по статьям 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По версии следствия, в июле 2017 года в селе Спасское в ходе ссоры соседей в частном секторе один из конфликтующих, будучи пьяным, устроил дебош, выражаясь грубой нецензурной бранью в отношении соседей. В связи с этим сотрудники полиции приняли решение о необходимости доставить его в дежурную часть.

Оказывая неповиновение представителям власти, фигурант взял вилы и пытался нанести их острием удар сотруднику полиции. Когда нападавший был обезврежен, на него надели наручники. Тогда мужчина начал материть полицейских.

В ходе следствия обвиняемый вину в инкриминируемых ему деяниях признал в полном объеме.

Материалы уголовного дела переданы в суд.