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Общество

На улице Борисенко во Владивостоке дорожники сделали безопасные тротуары

Дорожники завершили работы по благоустройству
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

В приморской столице продолжаются масштабные работы по благоустройству. В ежедневном режиме во Владивостоке идет ремонт городских магистралей, тротуаров, внутриквартальных дорог, благоустраиваются автобусные остановки, пешеходные переходы и другие объекты городской инфраструктуры.

Так, к примеру, на днях дорожники завершили работы по благоустройству тротуаров на улице Борисенко.

В районе дома № 108 по улице Борисенко по просьбам жителей обустроили пешеходный переход с понижением бортовых камней и установкой леерного ограждения. Здесь также установили новые дорожные знаки «Пешеходный переход» и нанесли разметку.

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