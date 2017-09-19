На Японию обрушился активный тайфун

Есть пострадавшие и погибшие, несколько человек пропали без вести

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

На юго-запад Японии обрушился тайфун «Талим», сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС. В результате удара стихии один человек погиб, 35 — получили травмы, ещё трое — пропали без вести.

Как сообщается, больше всего пострадали острова Кюсю и Сикоку. Там из-за обильных осадков произошел сход оползней, подтоплены десятки домов. Из-за ураганного ветра авиаперевозчики отменили 262 внутренних рейса. Движение скоростных экспрессов осуществляется по расписанию.

Сейчас «Талим» находится в Японском море и медленно смещается на северо-восток. Власти острова Хоккайдо предупредили жителей нескольких поселков о возможной эвакуации в течение дня.

Сильные штормы регулярно обрушиваются на Японию. В сентября прошлого года тайфун «Лайонрок» унёс жизни 22 человек, а в прошлом месяце 51 человек получил ранения и двое погибли во время атаки тайфуна «Нору».

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