Необычный «транспорт» угнали у жителей Приморья

Пострадавшие просят помощи очевидцев

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Необычная кража произошла в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dpscontrol.

Инцидент произошел в Петровке. Местная жительница обратился с заявлением об "угоне" нескольких коней:

"Угнали лошадей с Петровки. Рыжая кобыла с белой отметиной на лбу и носу и светлыми ногами, её жеребуська, вороной мерин с белыми носочками на задних ногах и звездой во лбу. Пони гнедой. Кобылка гнедая. Вороной мерин крупный. Рыжий мерин со звездой во лбу и носочками белыми на ногах - Гиннесс (необходим особый уход, проблемы со здоровьем)", - сообщает девушка.

Всех неравнодушных приморцев потерпевшая просит о помощи.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Обновление 13:01:

Владелица животных сообщила, что кони найдены:

"Всем бдительным людям спасибо! Нашли живыми и здоровыми!"