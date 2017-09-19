Борис Кубай: Сезон тайфунов для Приморского края закончился

Начальник Примгидромета прокомментировал обстановку

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Главный метеоролог Приморья рассказал о тайфунах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды.

Борис Викторович, насколько известно, тайфун «Талим» пока идёт согласно прогнозу в направлении Охотского моря и сворачивать никуда не собирается?

— Вы правы, тайфун идёт строго по прогнозируемому курсу и сворачивать не собирается. Сегодня в 10 часов утра он подошёл к Сангарскому проливу, к 19 часам ожидается над проливом Лаперуза, в середине ночи — в заливе Терпения и через сутки — в западной части Охотского моря. Основные неприятности, связанные с ним, достались Японии и, к сожалению, достанутся Сахалину. Приморский край тайфун сегодня зацепит самую малость: на побережье Тернейского района возможны дожди количеством 15-40 мм и штормовой ветер со штормовым волнением.

Как вы думаете, сезон тайфунов для Приморского края уже закончился?

— Думаю, что да, закончился. И не потому, что приближается конец сентября, а потому что в средней и верхней тропосфере намечаются тенденции, неблагоприятствующие выходу тайфунов в наши широты.

Несмотря на колебания температур бархатный сезон в Приморье продолжается, сколько для него ещё отведено времени?

— Действительно, при температуре морской воды и воздуха +20 °С бабье лето нас пока не покидает благодаря сложившемуся определенному типу атмосферной циркуляции. Однако не исключено, что примерно через неделю, направляющийся на восток сибирский циклон может создать условия для выхода на Приморский край южного циклона, сопровождающегося грозовыми ливнями и шквалами, кое-где с градом. В тылу циклона возможно резкое похолодание. Например, в нижней тропосфере температура воздуха может понижаться на 8–10 градусов.

Значит, пора готовить осеннюю одежду?

— Да, рекомендую сделать это уже в предстоящие, ещё тёплые субботу и воскресенье, 23–24 сентября.

Главный метеоролог Приморья рассказал о том, какая погода ждет приморцев на выходных, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды.