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Культура

В городском Дворце детского творчества во Владивостоке открывается новый сезон

Программа открытия
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостокском городском Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43) появилась добрая традиция: устраивать в начале учебного года открытие творческого сезона для детей, родителей и педагогов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В этом году открытие состоится 23 сентября в 12.00.

Открытие творческого сезона – это прежде всего праздник – зажигательный, яркий, красочный. Открытие нового творческого сезона – это своего рода визитная карточка, с помощью которой ведущие коллективы, студии и объединения Дворца детского творчества возобновляют знакомство со зрителем и демонстрируют то лучшее, что было создано ими в прошлом сезоне.

В течение года ребята, которые посещают творческие коллективы и студии Дворца детского творчества, принимали участие в различных конкурсах и фестивалях, завоевывая в них призовые места, что показывает наивысший уровень творчества и профессионализма руководителей. Было организовано и проведено большое количество тематических и праздничных мероприятий для всех категорий населения Владивостока и Приморского края.

Гостей мероприятия ждут творческие мастер-классы, концерт с ведущими коллективами дворца, спектакль, фотосессия, экскурсия по дворцу, показательные запуски радиоуправляемых моделей кораблей, контактное жонглирование, запуск воздушных змеев и множество других мероприятий.

Ребята – дошколята и старшеклассники – непременно найдут что-то интересное для себя и смогут записаться в студию вокала или театрального мастерства, журналистики или медиа-творчества, прикладного творчества, авиамоделирования или в танцевальный ансамбль.

Программа открытия

Театральный корпус:

12:00 – 13:00 – экскурсия по Дворцу детского творчества;

12:00 – 14:00 – туристическая полоса (площадка за Дворцом детского творчества);

12:00 – 14:00 – творческая площадка «Нарисуй свою мечту» (лестница театрального корпуса);

12:00 – 14:00 – выход в эфир на коротковолновой радиостанции (площадь театрального корпуса);

12:00 – 14:00 – лазерный тир (Нижний холл театрального корпуса);

12:00 – 14:00 – сборка и разборка автомата Калашникова, ЮПР (уличная площадка театрального холла);

12:00 – 14:00 – соревнования радиоуправляемых автомобилей класса MINI-Z (холл театрального корпуса);

13:00 – 14:00 – литературно-краеведческая экскурсия по ботанической тропе;

13:00 – 14:00 – запуск воздушных змеев (уличная площадка спорткомплекса «Юность»);

13:30 – 14:00 – музыкальная гостиная ансамбля баянистов и аккордеонистов «Радуга» (холл театрального корпуса);

14:00 – парад открытия творческого сезона Владивостокского городского Дворца детского творчества (уличная площадка театрального корпуса);

16:00 – спектакль «Беда от нежного сердца» заслуженного коллектива Приморского края, образцового театра «Этюд» (большой театральный концертный зал, 12+);

16:00 – спектакль по пьесе С.Я. Маршака «Теремок» кукольного театра «Весёлые затейники» (малый зал театрального корпуса, 6+);

16:00 – игровая программа «Сказочная поляна» (уличная площадка театрального корпуса);

17:00 – концерт творческих коллективов Владивостокского городского Дворца детского творчества (уличная площадка театрального корпуса);

19:30 – огненное шоу (уличная площадка театрального корпуса).

Административный корпус:

13:00 – 14:00 – кинопоказы лучших мультфильмов студии «Ручеёк» (каб. № 2);

12:00 – 14:00 – фотозона «Смеющиеся портреты», фотостудия «Эдельвейс» (каб. № 21);

12:00 – 13:00 – мастер-класс «Парусный катамаран» (каб. № 23);

12:00 – 13:00 – мастер-класс по созданию модели самолёта «Тип летающее крыло» (каб. № 19);

12:00 – 13:00 – мастер-класс «Воздушный змей» (каб. № 39)

13:00 - 14:00 – соревнования моделей самолёта «Тип летающее крыло» (уличная площадка административного корпуса)

13:00 – 14:00 – соревнования по запуску парусных катамаранов (бассейн административного корпуса);

14:45 – творческие мастер-классы (административный корпус):

«Сладкий букет подсолнухов», бумагопластика (6+, каб. № 48);

«Осенний букет», 3D-живопись (7+, каб. № 45);

«Гроздь винограда», картонопластика (7+, каб. № 34);

«Кукла-закрутка из ткани» (7+, каб. № 44);

«Морские обитатели», бисероплетение, природный материал (7+, каб. № 12);

«Обитатели морей», лепка из пластмассы (7+, каб. № 46);

«Волшебный цветок», рельефная аппликация из бумаги (7+, каб. № 20).

Вход свободный. Общая информация: 269-56-08, Елена Долматова.

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